Minamino offenbar vor Liverpool-Abgang

via

via Sky Sport Austria

Divock Origi und Takumi Minamino werden den FC Liverpool im Sommer wohl verlassen.

Das Duo kommt unter Trainer Jürgen Klopp zu selten zum Zug, da die Konkurrenz in der Offensive um Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota und Roberto Firmino zu groß ist. „Bei der Größe des Kaders ist es unwahrscheinlich, dass wir genau so zusammenbleiben“, sagte Klopp im Gespräch mit Sky Sports.

Minamino kam in der aktuellen Premier-League-Saison bislang nur auf zehn Einsätze (zwei Tore). In den letzten vier Pl-Spielen stand der Ex-Salzburger nicht im Kader des LFC. Minamino besitzt in Liverpool noch einen gültigen Vertrag bis 2024. Divock Origis Arbeitspapier läuft im Sommer aus und soll nicht verlängert werden.

Bild: Imago