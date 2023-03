Minnesota baut mit Sieg über Titelverteidiger Führung aus

Minnesota Wild hat das direkte Duell um Platz eins in der Central Division der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen Colorado Avalanche für sich entschieden. Die Mannschaft von Dean Evason besiegte den regierenden Stanley-Cup-Sieger am Mittwoch in Denver mit 4:2 und baute den Vorsprung auf die Dallas Stars und Colorado auf je drei Punkte aus. Sieben Spiele vor Ende des Grunddurchgangs hat Minnesota das Play-off-Ticket so gut wie sicher.

Zwei Unterzahl-Tore von Frederick Gaudreau, was davor noch nie einem Wild-Spieler in einer Partie gelungen ist, und 42 abgewehrte Schüsse von Torhüter Filip Gustavsson entschieden das Match in der Ball Arena. Minnesota ist in den jüngsten 21 Spielen nur einmal ohne Punkt geblieben und hat damit auch ohne den verletzten Stürmerstar Kirill Kaprisow den Erfolgslauf fortgesetzt.

Weitere Highlights

Washington Capitals – NY Islanders 1:2 / SO

Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 2:3 / OT

(APA)

Artikelbild: Imago