Minnesota schickt Rossi zu Iowa Wild zurück

Eishockey-Stürmer Marco Rossi ist zumindest für das Wochenende vom NHL-Club Minnesota Wild ins Farmteam Iowa Wild zurückgeschickt worden.

Der 21-jährige Vorarlberger wird in den abschließenden zwei Spielen im Grunddurchgang der American Hockey League (AHL) für Iowa am Samstag und Sonntag in Cedar Park gegen die Texas Stars spielen. Iowa Wild kämpft noch um den Aufstieg ins Play-off.

Minnesota hat den Grunddurchgang in der National Hockey League bereits beendet und startet am Montag (falls Dallas der Gegner ist) oder Dienstag (falls Colorado Avalanche der Gegner ist) auswärts ins Play-off. Ob mit oder ohne Rossi, ist offen. Neben dem österreichischen Center wurden auch Sammy Walker, Nick Swaney, Damien Giroux und Nic Petan, die allesamt in den vergangenen Tagen ins NHL-Team geholt worden waren, an Iowa abgegeben.

(APA)

Artikelbild: GEPA