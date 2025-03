Die Minnesota Wild haben mit Marco Rossi im NHL-Duell mit den New York Rangers erst in der Verlängerung den Kürzeren gezogen.

Im Xcel Energy Center in St. Paul stand es am Donnerstag (Ortszeit) nach drei Dritteln 2:2, ehe Braden Schneider nach knapp zwei Minuten in der Overtime für die Gäste das entscheidende Tor machte. Die Rangers hatten zuvor vier Spiele nicht gewonnen.

(APA)/Beitragsbild: Imago