Misolic bestätigt Aufwärtstrend auch auf Rasen

Jeder Run hat einmal ein Ende, aber Filip Misolic kann Wimbledon erhobenen Hauptes verlassen. Der 23-jährige Steirer, der sich erstmals für das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt qualifiziert hatte, unterlag zwar am Montag in Runde eins dem Deutschen Jan-Lennard Struff in vier Sätzen. Aber Österreichs neue Nummer 1 hat Lunte gerochen, hatte er doch auch mit der dritten French-Open-Runde so richtig ins große Welttennis hineingeschnuppert.

Challenger-Sieg in Prag Anfang Mai, danach Viertelfinale in Zagreb, dann aus der Qualifikation heraus Runde drei in Roland Garros, gleich danach der nächste Challengertitel in Posen und nun eine 3:1-Bilanz in Wimbledon. Seine Matchzahlen seit Prag: 20 Siege bei nur drei Niederlagen.

Neuerliches Training mit „Djoker“ musste er ablehnen

Nur nebenbei erwähnt hat Misolic in Wimbledon, dass er eigentlich wieder von Novak Djokovic zu einer Trainingswoche eingeladen worden war. Wegen seiner bereits erfolgten Nennung für Posen sagte er aber ab – und holte den Titel.

Die Faszination Wimbledon hat bei Misolic jedenfalls Eindruck hinterlassen. „Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr direkt im Hauptbewerb stehe und auch bei den ATP-Turnieren davor reinkomme“, wagte er einen Blick auf 2026. Dann könne er sich gezielter auf Rasen vorbereiten.

Noch drei Turniere auf Sand

Dazu muss er aber sein großes Ziel, die Top 100 erreichen. Dies scheint rasch möglich. Im Liveranking steht er vorerst auf Platz 106 und er hat dieses Jahr nur noch wenige Punkte zu verteidigen. In Braunschweig kehrt er kommende Woche auf Challenger-Level zurück. Danach stehen noch die ATP-Events in Båstad und Kitzbühel auf seinem Sand-Terminplan. Laut Stand dieser Woche geht sich der Hauptbewerb bei den US Open nicht mehr aus. Also plant er vor Flushing Meadows noch ein Challenger in Cancun, ehe er die Quali bestreitet.

„Natürlich möchte ich so bald wie möglich in die Top 100 reinkommen und dann versuchen, die besten Turniere zu spielen. Dazu muss man auf jedem Belag gut spielen“, weiß Misolic. Er sei bereit, sich an alle Beläge zu gewöhnen. „Ich will mein Spiel auf Rasen und Hartplatz verbessern.“

Sollte der Sprung bald gelingen, will Misolic sein Team zeitnah erweitern. „Es geht nicht immer nur ums Tennis, dass man sich besser fühlt.“ Er brauche ein Team, das ihm hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Die Erinnerungen der vergangenen Wochen bezeichnet Misolic als „schöne Erfahrungen“. „Aber wie ich schon einmal gesagt habe. Ich möchte immer wieder schöne Erinnerungen schaffen, damit ich nicht auf die alten zurückblicken muss.“

(APA)

Beitragsbild: Imago