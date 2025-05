Misolic holt dritten ATP-Challenger-Titel in Prag

Filip Misolic hat am Sonntag sein drittes ATP-Challenger-Turnier gewonnen. Der 23-jährige Steirer setzte sich im Endspiel des Challenger75 in Prag gegen den niederländischen Qualifikanten Guy Den Ouden nach knapp 70 Minuten 6:4,6:0 durch. Misolic verbessert sich damit im Ranking wieder knapp an die Top 150 heran. Misolic hatte dieses Jahr auf Teneriffa schon den überfälligen dritten Challenger-Titel verpasst. Den bisher letzten hatte er im April 2023 in Roseto (ITA) geholt.

Ins Finale geschafft hatte es an gleicher Stelle auch das ÖTV-Duo David Pichler/Jurij Rodionov. Dort unterlagen die Österreicher Denis Molchanow/Matej Vocel (UKR/CZE) mit 6:7(3),3:6.

Auf Nachwuchsebene ebenfalls bis ins Finale vorgedrungen ist eine von Österreichs Zukunftshoffnungen bei der Spring Bowl in St. Pölten. Der 17-jährige Thilo Behrmann unterlag beim größten internationalen Tennisnachwuchsturnier Österreichs erst dem Ukrainer Nikita Biloserzew (Nr. 4) 4:6,4:6.

(APA) / Bild: GEPA