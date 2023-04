Misolic holt in Italien zweiten ATP-Challenger-Titel

Filip Misolic hat am Sonntag in Roseto degli Abruzzi bei Pescara den zweiten ATP-Challenger-Titel seiner Karriere gewonnen. Der 21-jährige Steirer benötigte im Finale gegen den Belgier Raphael Collignon beim 4:6,7:5,7:6(6) nicht weniger als 3:17 Stunden, ehe er den Siegerscheck in Höhe von 9.880 Euro sowie 75 ATP-Zähler für die Weltrangliste gesichert hatte.

Misolic verbessert sich damit am Montag um zehn Ränge an die 126. Stelle und liegt damit so gut wie nie im ATP-Ranking. Er lässt damit Sebastian Ofner hinter sich und ist hinter Dominic Thiem (ab Montag 93.) und Jurij Rodionov (119.) drittbester Österreicher. Misolic hatte sich im Vorjahr sensationell in Kitzbühel ins Endspiel gespielt. Seinen bisher einzigen Challenger-Titel hatte der Steirer im Mai 2022 in Zagreb gewonnen.

(APA)

Artikelbild: Imago