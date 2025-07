Misolic in Braunschweig im Challenger-Semifinale

Tennis-Ass Filip Misolic hat seinen Erfolgslauf beim ATP125-Challenger in Braunschweig fortgesetzt und steht im Semifinale.

Der Steirer besiegte den Deutschen Yannick Hanfmann nach 2:01 Stunden mit 7:6(3),7:5 und hielt damit seine Chancen, schon am Montag erstmals in den Top 100 zu stehen, aufrecht. „Es würde mich freuen, wenn mir das hier in Braunschweig gelingt“, sagte Misolic auf dem Platz. Dies könnte sogar mit einem Finaleinzug schon knapp reichen.

Denn im „Live-Ranking“ steht er nun schon auf Platz 104. Sein zweites Ziel könnte Misolic gerade noch am selben Schauplatz schaffen. Denn diese Woche ist die letzte, in der man im ATP-Ranking für die sechs Wochen vor Turnierbeginn zählende Deadline für New York anschreiben kann. Schafft er den Sprung in die Top 100, ist er beim letzten Tennis-Major des Jahres, das am 24. August beginnt, fix dabei.

