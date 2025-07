Misolic in erster Kitzbühel-Runde gegen gesetzten Argentinier

Der erstmals in die Top 100 der Welt vorgestoßene Filip Misolic bekommt es beim ATP-Sandplatzturnier in Kitzbühel in der ersten Runde mit dem als Nummer fünf gesetzten Argentinier Tomás Etcheverry zu tun.

Sebastian Ofner und Lukas Neumayer bescherte die Auslosung am Samstag einen Qualifikanten, das könnte einer der vier in der Vorausscheidung antretenden Österreicher sein. Joel Schwärzler trifft in Runde eins des am Montag startenden Hauptbewerbs auf Márton Fucsovics (HUN).

Der als Nummer eins gereihte Kasache Alexander Bublik und drei weitere gesetzte Spieler haben zum Auftakt ein Freilos.

(APA) / Bild: GEPA