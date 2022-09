Misolic in Lissabon im Challenger-Viertelfinale

via

Sky Sport Austria

Kitzbühel-Finalist Filip Misolic hat am Donnerstag auch die zweite Hürde beim ATP-Challenger in Lissabon genommen und steht im Viertelfinale. Nach einem 2:6,6:2,6:3 über Vit Kopriva (CZE) trifft er nun auf Guilio Zeppieri (ITA). Für Jurij Rodionov kam hingegen beim Challenger in Orleans im Achtelfinale gegen Evan Furness (FRA) hauchdünn mit 6:7(7),6:3,6:7(3) das Aus.

Beim 60.000-Dollar-ITF-Turnier der Frauen in San Sebastian hat sich Österreichs Nummer 1, Julia Graber, mit einem 6:1,6:3 über die Türkin Ipek Oz für das Viertelfinale qualifiziert.

(APA) / Bild: GEPA