Misolic und Neumayer starten Montag in Wimbledon-Qualifikation

Österreichs Männer-Tennis ist in der am Montag beginnenden Wimbledon-Qualifikation mit drei Athleten vertreten: Der Steirer Filip Misolic kommt als Sieger des Posen-Challengers auf Rasen und spielt schon am Montag gegen den Niederländer Guy Den Ouden. Ebenfalls am ersten Tag tritt Lukas Neumayer gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda an. Nicht vor Dienstag bekommt es Jurij Rodionov mit dem in der Quali topgesetzten Ungarn Marton Fucsovics zu tun.

Sollten sich Neumayer und Rodionov durchsetzen, käme es in Runde zwei zum Duell der beiden ÖTV-Spieler. Die Auslosung der Frauen-Qualifikation erfolgt erst am Montag.

(APA) / Bild: GEPA