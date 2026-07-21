„Mission Ligaphase“: So startet Sturm ins CL-Quali-Hinspiel
Der SK Sturm Graz trifft am heutigen Dienstag im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League auf den schottischen Klub Hearts of Midlothian.
Die Hearts wurden – wie auch Sturm – in der vergangenen Saison Vizemeister in ihrem Land. So schickt Sturm-Coach Fabio Ingolitsch seine Mannschaft ins Hinspiel:
Aufstellung Sturm Graz
Aufstellung Hearts
📋 TEAM NEWS
Your Hearts XI to take on Sturm Graz in the UEFA Champions League second qualifying round 🇱🇻 pic.twitter.com/rV49Hwie9v
— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) July 21, 2026