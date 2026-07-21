„Mission Ligaphase“: So startet Sturm ins CL-Quali-Hinspiel

Der SK Sturm Graz trifft am heutigen Dienstag im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League auf den schottischen Klub Hearts of Midlothian.

Die Hearts wurden – wie auch Sturm – in der vergangenen Saison Vizemeister in ihrem Land. So schickt Sturm-Coach Fabio Ingolitsch seine Mannschaft ins Hinspiel:

Aufstellung Sturm Graz

Aufstellung Hearts