Mit 43 Jahren! Andorras Rekordtorschütze Lima beendet Nationalteam-Karriere

Nach 137 Länderspielen für Andorra in 26 Jahren und vier verschiedenen Jahrzehnten hat Abwehrspieler Ildefons Lima am Dienstag zum letzten Mal für sein Land gespielt und damit die längste Nationalteam-Karriere im Männerfußball beendet.

Bei der 0:3-Niederlage gegen die Schweiz am Dienstag im EM-Qualifikationsspiel in der Gruppe I spielte der 43-Jährige 23 Minuten lang als Stürmer, bevor er unter „Standing Ovations“ der Fans im Stade de Tourbillon in Sion ausgewechselt wurde.

Debüt mit 17 im Jahr 1997

Lima hatte sein Debüt für Andorra im Alter von 17 Jahren gegen Estland (1:4) im Jahr 1997 gegeben, dem zweiten offiziellen Länderspiel des Landes. Er schoss insgesamt elf Tore für Andorra, ist damit Rekordtorschütze seines Landes und fungierte zudem als Kapitän. Im Jahr 2021 stellte das Guinness-Buch der Rekorde fest, dass Lima die Bestmarke für die längste internationale Spielerkarriere eines männlichen Fußballers aufgestellt hat.

„Herzlichen Glückwunsch an Ildefons Lima aus Andorra zu einer unglaublichen Reise, der längsten Nationalmannschaftskarriere aller Zeiten“, schrieb die UEFA in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X. Der scheidende Fußballer wiederum teilte dort einen Gruß von FIFA-Boss Gianni Infantino mit den Worten: „Wenn man als Fußballspieler vom FIFA-Präsidenten zu seiner Karriere beglückwünscht wird, bedeutet das, dass man das Spiel überreizt hat.“

Den Rekord für die längste Länderspielkarriere bei den Frauen hält die ehemalige brasilianische Nationalspielerin Formiga, die zwischen 1995 und 2021 26 Jahre lang spielte und über 200 Einsätze absolvierte.

