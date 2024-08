Mit 47 Jahren: Mayweather zurück im Ring

Mit 47 Jahren zurück im Ring: Der schillernde Ex-Box-Champion Floyd Mayweather will es noch einmal wissen.

Der US-Amerikaner tritt am Samstag in Mexiko Stadt zu einem Schaukampf gegen seinen 16 Jahre jüngeren Landsmann John Gotti III an.

„Es geht für mich immer noch ums Kämpfen. Ich werde bis zum Tag meines Todes ein Kämpfer bleiben“, sagte Mayweather, der seit 2017 offiziell im Ruhestand ist, auf einer Pressekonferenz.

Mayweather blieb in seiner Karriere in 50 Profikämpfen ungeschlagen und gewann in fünf verschiedenen Gewichtsklassen einen WM-Titel.

