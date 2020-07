Mit 54: Tyson für Schaukampf zurück im Ring

Der ehemalige Weltmeister Mike Tyson kehrt im Alter von 54 Jahren für einen Schaukampf in den Boxring zurück. Der Schwergewichtler kündigte am Donnerstag an, für den guten Zweck am 12. September in Los Angeles gegen seinen 51 Jahre alten Landsmann Roy Jones Jr. anzutreten. “Es wird einfach unglaublich sein”, sagte Tyson.

Tyson bestritt seinen bislang letzten Kampf am 11. Juni 2005, nach einer krachenden K.o.-Niederlage gegen den Iren Kevin McBride erklärte er damals seinen Rücktritt. Mit zahlreichen Trainingsvideos hatte der US-Amerikaner in den vergangenen Wochen bereits Gerüchte um eine Rückkehr in den Ring befeuert. Nun machte er sein “Kurz-Comeback” offiziell.

