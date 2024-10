User-Startelf: Das ÖFB-Team steht am heutigen Donnerstag beim Heimspiel gegen Kasachstan unter Zugzwang. Nach lediglich einem Punkt aus den ersten beiden Spielen in der Nations League soll heute in Linz (20:45 Uhr) der erste volle Erfolg her. Vor dem Spiel konnten die Sky-Userinnen und User im Voting für ihre ÖFB-Startelf abstimmen. Im Sturm-Zentrum würde die Sky-Community Junior Adamu das Vertrauen schenken.

Im Vergleich zur Startelf beim letzten Nations-League-Spiel gegen Norwegen (1:2) würden die Sky-User zwei Veränderungen vornehmen. In der Verteidigung soll Feyenoord Legionär Gernot Trauner den gelbgesperrten Phillipp Mwene ersetzen. Freiburg-Stürmer Adamu würde statt Romano Schmid in der Offensive beginnen – Inter-Legionär Marko Arnautovic soll demnach ebenso wie Adamus Teamkollege Michael Gregoritsch auf der Bank Platz nehmen.

„Ganz anderes Level an Selbstbewusstsein“: Rangnick über Adamu

Adamu befindet sich aktuell in guter Form. Der 23-Jährige stand bisher in allen sechs Spielen des SC Freiburg in der Deutschen Bundesliga in der Startelf. Gegen den VfL Bochum gelangen dem ehemaligen Salzburger auch seine ersten beiden Liga-Treffer in Deutschland.

Das ist die ÖFB-Startelf der Sky-User

Sieg wäre wichtig für WM-Qualifikation

Ein Sieg gegen Kasachstan wäre nicht nur für die Aufstiegschancen in der Nations League wichtig, sondern kann auch für die Setzung in der WM-Qualifikation von Bedeutung sein. Die Kasachen haben fünf ihrer vergangenen sechs Länderspiele verloren. Im Vorjahr gelangen in der EM-Quali aber sechs Siege in zehn Partien.

Die ÖFB-Bilanz gegen Kasachstan liest sich mit bisher zwei Heimsiegen und zwei Auswärtsremis gut. Sechs Punkte aus den beiden Partien gegen den Underdog scheinen nach den verpatzten Nations-League-Auftaktspielen in Slowenien (1:1) und Norwegen aber Pflicht, wollen die Österreicher noch als Gruppensieger in die Liga A zurückkehren. Der Zweite der Gruppe 3 von Liga B spielt im März eine Relegation um den Aufstieg, der Dritte eine um den Klassenerhalt.

Bild: GEPA