Mit Adamu & Lienhart: Freiburg holt nächsten EL-Sieg

Der SC Freiburg sorgt in der Europa League weiter für Furore.

Angeführt von Freistoßkünstler Vincenzo Grifo und dem brandgefährlichen Yuito Suzuki haben die spielerisch klar überlegenen Deutschen auch den niederländischen Vertreter FC Utrecht hoch verdient 2:0 (2:0) bezwungen. Damit ist Freiburg seit acht Pflichtspielen ungeschlagen.

Sommerzugang Suzuki (20.) mit seinem Premierentreffer für den SC und Grifo per Traumtor (45.) stellten die Weichen vorzeitig auf Sieg. In der zweiten Halbzeit schaltete Freiburg in den Verwaltungsmodus. Mit nun sieben Punkten setzte sich der SC in der Spitzengruppe fest.

Bei Freiburg standen die ÖFB-Legionäre Philipp Lienhart und Junior Adamu in der Startelf.

Mainz holt Sieg in der Conference League

In der Liga flop, in Europa top: Der kriselnde deutsche Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der Conference League mit seinem zweiten Sieg etwas Selbstvertrauen getankt. Angeführt von Nelson Weiper bezwangen die Rheinhessen auch Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina 1:0 (0:0) und liegen mit sechs Punkten aus zwei Spielen klar auf Kurs K.o.-Runde.

Weiper traf in der 24. Minute für die Elf von Trainer Bo Henriksen, die in der Liga mit nur vier Punkten aus sieben Spielen auf dem drittletzten Platz liegt. Nach der frühen Roten Karte gegen Mostars Igor Savic (38.) hätte Mainz deutlich höher gewinnen können. Schon zum Auftakt hatte es bei Omonia Nikosia auf Zypern ein 1:0 gegeben.

(SID)

Bild: Imago