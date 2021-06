Mit Arnautovic: Die ÖFB-Startelf gegen die Ukraine

Österreichs Fußball-Nationalteam beginnt das entscheidende EM-Gruppenspiel gegen die Ukraine am (heutigen) Montagabend in Bukarest mit Florian Grillitsch. Der 25-jährige Mittelfeldspieler von 1899 Hoffenheim verdrängt Linksverteidiger Andreas Ulmer aus der Startformation. Welche taktischen Auswirkungen dies hat, war vorerst offen. Eventuell könnte ÖFB-Kapitän David Alaba vom Abwehrzentrum auf die linke Seite wechseln.

Grillitsch steht erstmals im Turnier in der Anfangself. Im Sturmzentrum ersetzt der zuletzt gegen die Niederlande (0:2) gesperrte Marko Arnautovic seinen Kollegen Michael Gregoritsch. Dass der 32-Jährige erstmals in diesem Jahr in einem Länderspiel in der Startformation aufgeboten wird, hatte Teamchef Franco Foda bereits am Sonntag angekündigt.

Österreich-Startelf: Bachmann – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba – Laimer, Grillitsch, X. Schlager – Sabitzer, Baumgartner – Arnautovic

+++GEWINNSPIELE+++

Um an den Gewinnspielen teilzunehmen, musst du dich in der Sky Community HIER registrieren. Du kannst die Fragen aber auch ohne Login beantworten.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Artikelbild: GEPA