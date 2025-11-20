Mit Arsenal gegen Tottenham Hotspur – der 12. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur und Kevin Danso im „Match of the Week” am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Einen Tag zuvor, am Samstag, trifft Newcastle United auf Manchester City – ab 18:20 Uhr live

Am Montag empfängt Manchester United den FC Everton – ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live – mit Sky Stream dabei sein!

Am kommenden Sonntag empfängt Tabellenführer Arsenal im „Match of the Week“ den Stadtrivalen Tottenham. Sowohl die Gunners als auch die Spurs mussten sich zuletzt mit einem Unentschieden zufriedengeben – wem gelingt es, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren? Das Spiel gibt es live ab 17:00 Uhr zu sehen – auch in UHD.

Schon am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Newcastle United und Manchester City. Die Cityzens belegen weiterhin den zweiten Tabellenplatz und könnten mit einem Sieg den Rückstand auf Arsenal zumindest vorübergehend auf einen Punkt verkürzen. Die Magpies hingegen wollen nach zwei Niederlagen wieder punkten. Ob ihnen das gelingt, ist ab 18:20 Uhr live zu sehen.

Manchester United, der Stadtrivale von Manchester City, empfängt am Montag den FC Everton im Old Trafford. Die Red Devils sind seit fünf Spielen ungeschlagen und möchten ihre Erfolgsserie fortsetzen. Gelingt es Everton, den Lauf der Mannschaft von Ruben Amorim zu beenden? Fans sehen die Partie ab 20:50 Uhr live.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es der FC Liverpool und Nottingham Forest – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. In „GOAL RUSH“ wird es am Samstag auch die wichtigsten Szenen vom Spiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace mit Oliver Glasner zu sehen geben. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 12. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Burnley – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Brentford live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags FC Liverpool – Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Newcastle United – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Leeds United – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Arsenal – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: Manchester United – FC Everton live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Foto: Imago