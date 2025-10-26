Mit Austria gegen Salzburg – die ADMIRAL Bundesliga HEUTE live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Austria Wien gegen Red Bull Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Am Sonntag tritt zunächst Sturm Graz gegen den WAC und am Abend empfängt Austria Wien Red Bull Salzburg. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Austria Wien gegen Red Bull Salzburg am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach dem knappen Sieg über die WSG Tirol am vergangenen Spieltag ist die Wiener Austria wieder zurück auf der Siegerstraße. Am kommenden Sonntag muss sie sich gegen Red Bull Salzburg bewähren. Die Bullen mussten sich gegen Altach noch mit einem Unentschieden begnügen, gegen die Wiener wollen sie im Meisterkampf wieder voll anschreiben. Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor empfängt Meister Sturm den WAC. Während die Grazer ein Sieben-Tore-Spektakel in Linz für sich entscheiden konnten, mussten sich die Kärntner beim Einstand von Neo-Trainer Peter Pacult knapp gegen die SV Ried geschlagen geben. Können Pacult und sein Team den amtierenden Meister ärgern – oder feiern die Blackies den fünften Sieg in Serie? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel trifft Aufsteiger Ried auf Rapid. Das Team von Peter Stöger steckt aktuell in einem Formtief und wartet in der Liga seit drei Spieltagen auf einen Sieg – dieser soll gegen die Innviertler gelingen. Doch das Team von Maximilian Senft ist seit drei Spielen ungeschlagen und möchte auch gegen die Hütteldorfer anschreiben. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Jörg Künne und Sky Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Austria Wien und Red Bull Salzburg startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 26. Oktober 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Andreas Herzog

Beitragsbild: GEPA