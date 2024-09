Der Auftakt zur neuen Champions-League-Saison am Dienstag mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko und den Top-Teams Bayern München, Titelverteidiger Real Madrid und FC Liverpool nur bei Sky

Sky Experte Lothar Matthäus auch als Co-Kommentator von Martin Konrad vor Ort beim Auftaktspiel der Bayern gegen Dinamo Zagreb

Analyse-Experte Marko Stankovic liefert an allen drei Tagen fundierte Einblicke in die Partien der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt am ersten Spieltag 17 der 18 Spiele live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Endlich ist es wieder so weit! Die UEFA Champions League kehrt in dieser Woche wieder zurück. Mit einem neuen Ligaformat und noch mehr Mannschaften ist Spannung ab dem ersten Spieltag garantiert. Zum Auftakt treffen die europäischen Top-Teams mit Dienstag, Mittwoch und Donnerstag an gleich drei Tagen aufeinander.

Lothar Matthäus begleitet den Auftakt der Bayern gegen Dinamo Zagreb als Sky Experte und Co-Kommentator exkusiv für Sky Seher:innen in Österreich.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Juventus Turin – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 3

BSC Young Boys – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Bayern München – Dinamo Zagreb mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

Real Madrid – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Austria 3

AC Milan – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Clube de Portugal – LOSC Lille live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Am Dienstagabend starten die Bayern gegen Dinamo Zagreb ihre Mission „Finale dahoam“. Nach dem Aus im Semifinale in der Vorsaison möchte man in diesem Jahr einen Schritt weitergehen und sich den Traum vom Titelgewinn im eigenen Stadion erfüllen. Exklusiv für die österreichischen Fans wird sich Sky Experte Lothar Matthäus mit Moderator Sebastian Hellmann von dort melden und das Spiel selbst gemeinsam mit Martin Konrad kommentieren. Wie sich die Bayern gegen den kroatischen Meister schlagen, sehen Sky Seher:innen ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Parallel dazu empfängt Titelverteidiger Real Madrid den VfB Stuttgart. Die Schwaben konnten in der Vorsaison überraschend den zweiten Platz in der Deutschen Bundesliga belegen und treffen nun auf das weiße Ballett. Wie der Titelverteidiger gegen Stuttgart in die neue Ligaphase startet, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Darüber hinaus kommt es am Dienstag zur Neuauflage der Champions-League-Finals 2005 und 2007, wenn der AC Milan und Liverpool aufeinandertreffen. Diese Partie sehen Fans ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Juventus Turin – PSV Eindhoven, sowie BSC Young Boys – Aston Villa und ab 20:50 Uhr Sporting – LOSC Lille. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Bild: Imago