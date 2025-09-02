Transfer-Wahnsinn am Deadline Day! Zahlreiche Top-Deals sind vor Ende des Transferfensters in den Top-Ligen Europas offiziell geworden. Sky liefert einen Überblick.

Offensivspieler William Böving verlässt Meister Sturm Graz und schließt sich Mainz 05 an. Mit Thierno Ballo zieht es einen weiteren Bundesliga-Spieler kurz vor Ende der Deadline ins Ausland. Mit Ezequiel Fernandez hat Bayer Leverkusen einen Nachfolger für den abgewanderten Granit Xhaka gefunden, der VfB Stuttgart darf sich auf hochkarätige Verstärkung in der Offensive freuen. Und natürlich ist auch in der Premier League einiges passiert.

Eine große Überraschung gab es um Benjamin Pavard: Der Ex-Bayern-Star verlässt Inter und wechselt zurück in seine Heimat.

ZUM DURCHKLICKEN: Die wichtigsten Deals am Deadline Day in Europas Top-Ligen

In der ADMIRAL Bundesliga könnte es allerdings noch zu einigen Transfers kommen: In Österreich ist das Transferfenster noch bis kommenden Freitag, 5. September geöffnet.

(skysport.de) / Bild: GEPA