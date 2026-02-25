Am heutigen Mittwoch Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer, Juventus Turin – Galatasaray Istanbul und Paris Saint-Germain – AS Monaco live & exklusiv bei Sky

Sky-Experte in der UEFA Champions League am Mittwoch: Didi Hamann

Analyse-Experte Marko Stankovic analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Heimat der UEFA Champions League: 14 von 16 Matches des Playoffs der K.o.-Phase live & exklusiv bei Sky

Die Rückspiele der Playoffs zur K.o.-Phase stehen an – jetzt geht es ums Ganze. Der BVB und Marcel Sabitzer können am Mittwoch bei Atalanta Bergamo auf ihrer guten Ausgangslage aufbauen. Mit Sky sehen Fans drei Playoff-Rückspiele live & exklusiv.

Am frühen Mittwochabend tritt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer bei Atalanta Bergamo an. Mit dem 2:0-Erfolg im Hinspiel hat sich der BVB eine gute Ausgangslage erarbeitet. Bergamo braucht eine Aufholjagd, um das zweite Ausscheiden in den Playoffs der K.o.-Phase in Folge zu verhindern. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Am Mittwoch zeigt Sky ab 21:00 Uhr Paris Saint-Germain gegen AS Monaco und Juventus Turin gegen Galatasaray Istanbul. Außerdem können sich Fans auf die Sky Original Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen. Am Mittwoch ist Sky-Anchor Constanze Weiss im Einsatz. Sky-Experte Didi Hamann analysiert die Mittwochs-Partien. Marko Stankovic ist als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Rückspiele der Playoffs in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Juventus Turin – Galatasaray Istanbul mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

