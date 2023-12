Mit BVB – PSG und Newcastle – Milan: Die Champions League heute live auf Sky Sport Austria

Holt sich Dortmund den Gruppensieg? BVB gegen PSG am Mittwoch ab 20:00 Uhr live bei Sky Sport Austria 2

Am Mittwoch wird es für den BVB ernst. Die Schwarz-Gelben führen vor dem letzten Spieltag die Gruppe F an und stehen auch schon fix im Achtelfinale. Für Paris Saint-Germain ist es ein „Alles-oder-Nichts“-Spiel, denn bei einem Sieg würden die Franzosen als Gruppensieger feststehen, bei einer Niederlage wäre auch der Gang in die UEFA Europa League möglich. Sky Sport Austria 2 berichtet ab 20:00 Uhr live. Das Topspiel am Mittwoch wird Sky Experte Didi Hamann neben Martin Konrad als Co-Kommentator begleiten.

In der gleichen Gruppe stehen sich ebenfalls am Mittwoch Newcastle United und der punktegleich auf Rang vier liegende AC Milan gegenüber. Nachdem die Rossoneri in der Vorsaison noch bis in das Halbfinale der Königsklasse einziehen konnten, müssen sie nun um das internationale Überwintern zitten. Ab 21:00 Uhr können Sky Seher:innen die Partie live auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Moderatorin Constanze Weiss führt durch den Fußballabend. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert am Dienstag spannende Einblicke in die taktischen Finessen der Top-Teams.

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

RB Leipzig – Young Boys Bern ab 18:00 live Uhr auf Sky Sport Austria 3

Roter Stern Belgrad – Manchester City ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Sky Experte Didi Hamann

Newcastle United – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Atletico Madrid – Lazio Rom um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Porto – Shakhtar Donezk um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Royal Antwerpen – FC Barcelona um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Celtic Glasgow – Feyenoord Rotterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Constanze Weiss

Experte: Ralf Rangnick

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

