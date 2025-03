Mit Cham ins Rückspiel: So würden die Sky-User gegen Serbien aufstellen

Nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel wartet auf das ÖFB-Team am Sonntagabend (18 Uhr) eine schwere Aufgabe in Serbien. Die Entscheidung um einen Platz in der Liga A der Nations League fällt im Hexenkessel von Belgrad. Wir haben die Sky-User im Vorfeld gefragt: Wen würdet ihr gegen Serbien aufstellen?

Im Tor erhielt dieses Mal nicht Patrick Pentz, sondern Salzburgs Alexander Schlager die meisten Stimmen. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich am Samstag auf der PK vor dem Rückspiel bereits zu seiner Tormann-Wahl geäußert.

Rangnick verrät Torhüter gegen Serbien

Sky-User wollen Wimmer wieder als RV

Die Abwehr soll für die Sky-Community im Vergleich zum Hinspiel unverändert bleiben. Heißt auch: Patrick Wimmer spielt erneut als Rechtsverteidiger und bildet mit Philipp Lienhart, David Alaba und Phillipp Mwene die österreichische Viererkette.

Im Mittelfeldzentrum ist Konrad Laimer nach Gelbsperre wieder einsatzberechtigt und wurde von den Sky-Usern direkt wieder in die ÖFB-Startelf gewählt. Er soll gemeinsam mit dem verlässlichen Nicolas Seiwald auf der Doppelsechs das Spiel lenken.

Für die Position im rechten offensiven Mittelfeld erhielt Bremen-Legionär Romano Schmid die meisten Stimmen. Seinen Gegenpart auf der linken Seite soll Muhammed Cham bilden, der nach seiner Einwechslung im Hinspiel überzeugte.

„Bringt vieles mit“: Rangnick über Cham

Als Doppelspitze sollen nach Meinung der Sky-User erneut Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch agieren.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User gegen Serbien

