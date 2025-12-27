Mit Chelsea, Arsenal & Liverpool: Die Premier League HEUTE LIVE bei Sky

Nottingham Forest gegen Manchester City, Arsenal gegen Brighton, Liverpool gegen die „Wolves“ & Chelsea gegen Aston Villa heute live

Bis 7. Jänner: 40 Spiele der Premier League und 8 Spiele der Championship

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Mit Sky X die Premier League live streamen!

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Die heutigen Live-Übertragungen der Premier League bei Sky Sport:

18. Spieltag

13:20 Uhr: Nottingham Forest – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Samstags-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Liverpool – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

15:50 Uhr: FC Arsenal – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: FC Brentford – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 2

15:50 Uhr: West Ham United – FC Fulham live auf Sky Sport 3

15:50 Uhr: FC Burnley – FC Everton live auf Sky Sport 4

18:20 Uhr: FC Chelsea – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Foto: Imago