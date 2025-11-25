Mit Chelsea vs. Barca! Die Champions League heute live & exklusiv bei Sky

FC Chelsea gegen den FC Barcelona am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame mit Sky X um 15 Euro/Monat!

Zudem am Dienstag Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer gegen FC Villarreal und Manchester City gegen Bayer Leverkusen live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch empfängt Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Mittwoch im Einsatz: Atletico Madrid gegen Inter Mailand und der FC Liverpool gegen PSV Eindhoven – live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten in der Königsklasse: Am Dienstag begrüßen Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft die Zuseher:innen während am Mittwoch Marc Janko im Studio-Einsatz ist

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans an beiden Spieltagen mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele zum fünften Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Heute ist es so weit, die UEFA Champions League ist aus der Länderspielpause zurück! Die spannenden Duelle zwischen Chelsea und Barcelona sowie dem BVB und Villarreal am heutigen Dienstag und die Neuauflage des diesjährigen UEFA Supercup Finales zwischen Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur am Mittwoch versprechen erneut jede Menge Spannung und Tore. Sky überträgt 17 der 18 Spiele des fünften Spieltags in der Ligaphase live & exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Der UEFA Champions League Dienstag mit den Sky Experten Didi Hamann und Jan Age Fjörtoft

Am heutigen Dienstag empfängt der FC Chelsea den FC Barcelona in London. Während sich die Blues am vergangenen Spieltag mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FK Qarabag begnügen mussten, kam auch der katalanische Spitzenklub nicht über ein 3:3 beim FC Brügge hinaus. Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Top-Teams liegt bereits sieben Jahre zurück – damals setzten sich die Spanier durch. Gelingt ihnen das erneut, oder kann der FC Chelsea diesmal den Spieß umdrehen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Borussia Dortmund trifft zeitgleich mit Marcel Sabitzer auf einen weiteren spanischen Klub, den FC Villarreal. Die Dortmunder möchten die 1:4-Niederlage gegen Manchester City mit einem Sieg vergessen machen, während die Spanier nach der überraschenden 0:1-Pleite gegen Pafos dringend Punkte benötigen. Dieses Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ebenfalls heute begrüßt Manchester City Bayer Leverkusen. Die Cityzens sind in der Ligaphase weiterhin ungeschlagen und belegen derzeit den vierten Tabellenplatz, während Leverkusen am vergangenen Spieltag seinen ersten Sieg feiern konnte. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Galatasaray Istanbul – Union Saint-Gilloise sowie Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon und ab 21:00 Uhr die Matches Olympique Marseille – Newcastle United, Bodø/Glimt – Juventus Turin, SSC Napoli – FK Qarabag und Slaiva Prag – Athletic Bilbao. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad empfängt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann und Jan Age Fjörtoft zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Sky Experte Marc Janko am Mittwoch in der UEFA Champions League

Am folgenden Tag kommt es zur Neuauflage des diesjährigen UEFA Super Cup Finales, wenn Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur empfängt. Im August konnte sich das Team von Luis Enrique nach einem 0:2-Rückstand im Elfmeterschießen durchsetzen. Wer die Partie diesmal für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig reist Inter Mailand in die spanische Hauptstadt zu Atletico Madrid. Die Mailänder haben bislang alle Spiele der Ligaphase gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert. Die Rojiblancos hingegen mussten bereits zwei Niederlagen einstecken. Wer wird sich dieses Mal durchsetzen? Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Für den FC Liverpool heißt der Gegner am Mittwoch PSV Eindhoven. Die Reds wollen dem tristen Ligaalltag entfliehen und in der UEFA Champions League wieder Selbstvertrauen tanken. Die Niederländer hoffen, mit einem Sieg weitere wichtige Punkte zu sammeln, um sich in den Top 24 festzusetzen. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FC Pafos – AS Monaco und FC Kopenhagen – Kairat Almaty, sowie ab 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo, Olympiakos Piräus – Real Madrid und Sporting Lissabon – FC Brügge. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Sky Live-Spiele des 5. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – Union Saint-Gilloise live auf Sky Sport Austria 3

Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Chelsea – FC Barcelona mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal live auf Sky Sport Austria 3

Manchester City – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Marseille – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 5

Bodø/Glimt – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 6

SSC Napoli – FK Qarabag live auf Sky Sport Austria 7

Slavia Prag – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Pafos – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

FC Kopenhagen – Kairat Almaty live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Atletico Madrid – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 3

FC Liverpool – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 4

Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 5

Olympiakos Piräus – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 6

Sporting Lissabon – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago