Am heutigen Samstag empfängt Chelsea Tabellenführer Liverpool ab 18:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Am Samstagabend empfängt der FC Chelsea den FC Liverpool. Die Reds wollen nach ihrer ersten Saisonniederlage direkt zurück auf die Siegerstraße, während die Londoner die dritte Pleite in Folge verhindern möchten. Dieses Match ist ab 18:20 Uhr live zu sehen.

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Sonntag bestreiten es Newcastle United und Nottingham Forest – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Playoff-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 7. Spieltag der Premier League heute live bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Leeds United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester United – AFC Sunderland live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: FC Arsenal – West Ham United live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: FC Chelsea – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

