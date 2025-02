Die Premier League am Wochenende live auf Sky Sport

Das „Match of the Week“ ManCity – Liverpool mit Sky Experte Shkodran Mustafi, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld am Sonntag ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD, auch in der „Data Zone“ auf Sky Sport 2

Crystal Palace und Oliver Glasner sind am Samstag bei Fulham zu Gast

Insgesamt überträgt Sky Sport von Mittwoch bis Sonntag acht Begegnungen der Premier League live, alle weiteren Partien zeitversetzt in voller Länge

Streame die Premier League live mit dem Sky X-Traumpass!

Mit 17 Siegen, fünf Unentschieden und nur einer Niederlage in der laufenden Premier-League-Saison sowie dem direkten Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League als Erstplatzierter der Ligaphase präsentiert sich der FC Liverpool in dieser Saison konstant in Bestform.

In den nächsten Tagen könnten die Reds einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Innerhalb von nur vier Tagen muss die Mannschaft von Trainer Arne Slot zwei Mal auswärts ran. Zwei Mal geht es dann gegen Gegner, die ebenfalls noch in der Königsklasse vertreten sind. Zunächst geht es am Mittwochabend in einer vorgezogenen Partie des 29. Spieltages nach Birmingham zu Aston Villa. Sky Sport überträgt die Begegnung ab 20:20 Uhr live.

Premier-League Topspiel ManCity vs. Liverpool live auf Sky

Der Höhepunkt des kommenden Wochenendes findet dann ebenfalls unter Beteiligung des FC Liverpool statt. Im Spitzenspiel des 26. Spieltags ist der Tabellenführer beim Tabellenvierten und Titelverteidiger Manchester City zu Gast. Das Duell der beiden dominierenden Mannschaften im englischen Fußball der vergangenen Jahre findet dieses Mal unter umgekehrten Vorzeichen statt. Während das Team aus Liverpool auf den Titel zusteuert, braucht die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola jeden Sieg, um sich erneut für die Königsklasse zu qualifizieren. Sky Sport überträgt das „Match of the Week“ am Sonntag ab 17:00 Uhr live und exklusiv. Sky Experte Shkodran Mustafi, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld führen durch die Begegnung, die auf Sky Sport 2 zusätzlich auch in der „Data Zone“ gezeigt wird. Außerdem wird die Übertragung auf Sky Sport UHD live auch in UHD/HDR angeboten.

Premier League live: Chelsea gegen Aston Villa am Samstagabend

Insgesamt überträgt Sky Sport von Mittwoch bis Sonntag acht Premier League Partien live, alle weiteren Partien zeitversetzt in voller Länge. Weitere Höhepunkte des 26. Spieltags sind zwei direkte Duelle um die internationalen Plätze zwischen Aston Villa und dem FC Chelsea am Samstagabend ab 18:20 Uhr sowie zwischen Newcastle United und Nottingham Forest am Sonntagnachmittag ab 14:50 Uhr. Oliver Glasner und Crystal Palace sind am Samstag im kleinen London-Derby ab 15:50 Uhr bei Fulham zu Gast.

Die Premier League live bei Sky Sport

Mittwoch:

20:20 Uhr: (vorgezogenes Spiel) Aston Villa – FC Liverpool live auf Sky Sport PL

Freitag:

20:50 Uhr: Leicester City – FC Brentford live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport PL

Samstag:

13:20 Uhr: FC Everton – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport PL

15:50 Uhr: FC Arsenal – West Ham United live auf Sky Sport PL

15:50 Uhr: FC Fulham – Crystal Palace live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Aston Villa – FC Chelsea live auf Sky Sport PL

Sonntag:

14:50 Uhr: Newcastle United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport PL

17:00 Uhr: „Match of the Week” Manchester City – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport PL, Sky Sport UHD sowie in der „Data Zone” auf Sky Sport 2

19:30 Uhr: „What a Strike!” live auf Sky Sport PL und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago