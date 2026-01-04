Mit City vs. Chelsea: Die Premier League heute live auf Sky

Der 20. Spieltag der Premier League live auf Sky

Manchester City gegen den FC Chelsea im „Match of the Week“ des 20. Spieltags am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Zuvor Oliver Glasner mit Crystal Palace zu Gast bei Newcastle United – ab 15:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Am heutigen Sonntag empfängt Manchester City im „Match of the Week“ den FC Chelsea. Nachdem das Team von Pep Guardiola zuletzt nach neun Siegen in Folge beim Unentschieden gegen Sunderland wieder Punkte liegen ließ, wollen die Skyblues sofort zurück in die Erfolgsspur und weiter an Tabellenführer Arsenal dranbleiben. Können sie vom Trainerwechsel beim FC Chelsea profitieren, oder gelingt den Londonern mit ihrem neuen Trainer direkt ein Sieg? Fans sehen das Spiel ab 17:00 Uhr live – auch in UHD.

Bereits am Sonntagnachmittag tritt Oliver Glasner mit Crystal Palace auswärts bei Newcastle United an. Die Eagles sind seit vier Spielen sieglos und möchten gegen die Magpies den ersten Sieg im neuen Jahr feiern. Newcastle hingegen konnte nach drei sieglosen Begegnungen zuletzt wieder einen Sieg einfahren und geht mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie. Die Partie wird ab 15:50 Uhr live übertragen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 20. Spieltag der Premier League heute live bei Sky Sport

Sonntag:

13:20 Uhr: Leeds United – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:30 Uhr: Sonntags-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Newcastle United – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 1

15:50 Uhr: FC Fulham – FC Liverpool live auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Sunderland live auf Sky Sport 2

15:50 Uhr: FC Everton – FC Brentford live auf Sky Sport 3

17:00 Uhr: “Match of the Week” Manchester City – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

