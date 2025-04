Mit Danso und Tottenham: 3 der 4 Halbfinal-Hinspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Die Duelle um die Finaltickets stehen an und die Spannung steigt. In der UEFA Europa League trifft Tottenham Hotspur mit Kevin Danso auf das Sensationsteam Bodø/Glimt. In der UEFA Conference League stehen sich Djurgarden und Chelsea sowie Betis Sevilla und AC Fiorentina gegenüber. Mit Sky sehen Fans insgesamt 3 von 4 Halbfinal-Hinspielen live – mit Sky X live streamen.

Tottenham Hotspur und Kevin Danso gegen Bodø/Glimt am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

In der UEFA Conference League die Duelle Djurgarden – FC Chelsea und Betis Sevilla – AC Fiorentina

Michael Ganhör moderiert ab 20:00 Uhr den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Der UEFA Super Donnerstag mit 3 von 4 Halbfinal-Hinspielen in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 20:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Tottenham Hotspur empfängt in der UEFA Europa League Überraschungsteam Bodø/Glimt, dem im Viertelfinale die Sensation gegen Lazio gelang. Für die Londoner, bei denen Kevin Danso wieder fit ist, geht es darum, die verpatzte Saison mit einem internationalen Titel noch zu retten. Triumphiert der Favorit aus England oder legen die Norweger den Grundstein für die nächste Überraschung? Dieses Spiel ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit begrüßt Rapid-Bezwinger Djurgarden in der UEFA Conference League den FC Chelsea. Das Team von Enzo Maresca musste im Viertelfinal-Rückspiel gegen Legia Warschau die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb hinnehmen, konnte sich aber dank des 3:0-Erfolgs im Hinspiel dennoch für das Halbfinale qualifizieren. Diese Partie können Fans live auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Im zweiten Halbfinale der UEFA Conference League treffen Betis Sevilla und AC Fiorentina aufeinander. Für die Fiorentina wäre es die dritte Finalteilnahme in Folge, doch zuvor muss Betis Sevilla überwunden werden. Dieses Duell können Fans live auf Sky Sport Austria 4 verfolgen.

Neben den Einzelspielen können sich Sky Seher:innen auch auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

20:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Tottenham Hotspur – Bodø/Glimt live auf Sky Sport Austria 2

Djurgarden – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 3

Betis Sevilla – AC Fiorentina live auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

