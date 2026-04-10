Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Das Verfolgerduell RB Salzburg gegen LASK Linz am Freitag ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Am Sonntag steigt ebenfalls in der Meistergruppe das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid sowie Sturm Graz gegen TSV Hartberg

Die Spiele der Qualifikationsgruppe am Samstag: SCR Altach – GAK, WAC – SV Ried und Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

Die Experten am Wochenende: Marc Janko am Freitag, Andreas Herzog am Samstag und Markus Schopp sowie Hans Krankl am Sonntag

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live

Die ADMIRAL Bundesliga geht in die 26. Runde und startet heute mit dem Spitzenspiel RB Salzburg gegen LASK Linz. Beide Teams stehen bei 22 Punkten und haben somit vier Zähler Rückstand auf den ersten Platz. Im Rennen um die Meisterkrone ist also ein Sieg für beide Mannschaften Pflicht. Die Bullen konnten am vergangenen Spieltag nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg in Hartberg endlich wieder drei Zähler einfahren. Und auch die Oberösterreicher holten sich letztes Wochenende mit einem fulminanten 4:1-Erfolg über Austria Wien den ersten Sieg in der Meistergruppe. Wer kann sich durchsetzen und dem Spitzenreiter aus Graz auf den Fersen bleiben? Die Antwort gibt es live und exklusiv bei Sky Sport Austria 1.

Am Sonntag kommt es in der Meistergruppe zum Wiener Derby zwischen Austria und Rapid. Die Hütteldorfer, die am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel mit 0:2 gegen Sturm Graz verloren, liegen in der Tabelle einen Punkt vor dem ungeliebten Nachbar. Allerdings müssen die Grün-Weißen aufgrund der Ausschreitungen im letzten Derby auf ihren Gästeanhang verzichten. Die Veilchen kamen beim LASK mit 1:4 unter die Räder und müssen zusätzlich auf den rotgesperrten Tin Plavotic verzichten. Die Übertragung beginnt um 16:30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1.

Sturm will Tabellenführung ausbauen

Spitzenreiter Sturm Graz empfängt zuvor noch den TSV Hartberg. Der Titelverteidiger hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf das Verfolgertrio Salzburg, Rapid und LASK. Die Hartberger, am sechsten und letzten Platz der Meistergruppe rangierend, mussten sich Salzburg 1:2 geschlagen geben. Fans sehen die Partie sowohl auf Sky Sport Austria 1 als auch Sky Sport Austria 2.

Ab 19:00 Uhr begrüßen heute Moderatorin Kimberly Budinsky und Sky Experte Marc Janko die Zuseher aus der Red Bull Arena in Salzburg. Am Sonntag stimmt Moderator Michael Ganhör schon ab 14:00 die Fans mit Experte Markus Schopp auf den Bundesligasonntag ein, die Vorberichterstattung mit Sky Experte Hans Krankl zum Wiener Derby beginnt um 16:30 Uhr. Alle Partien und Vorberichte werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen, das Duell zwischen Sturm Graz und dem TSV Hartberg zusätzlich bei Sky Sport Austria 2.

Qualifikationsgruppen-Action am Samstag

Alle Klubs der Qualifikationsgruppe sind am Samstag im Einsatz. Um 17:30 Uhr treffen der WAC und die SV Ried aufeinander. Die Wolfsberger treten erstmals unter der Regie des neuen Trainers und ehemaligen Sky-Experten Thomas Silberberger an. Der 52-jährige übernahm am Dienstag nach der Entlassung von Ismail Atalan und ist schon der vierte Coach der Kärntner in dieser Saison. Ob das Debüt von Silberberger glückt, sehen Fans auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich wird auch in Altach gespielt. Die Vorarlberger haben den GAK zu Gast und wollen nach der Niederlage gegen Ried wieder zurück in die Erfolgsspur. Doch das wird keine einfache Aufgabe werden, denn die Grazer gewannen alle drei Spiele in der Qualifikationsgruppe bisher. Am vergangenen Spieltag setzte sich das Team von Trainer Ferdinand Fellhofer mit 2:1 gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz durch. Das Duell läuft live auf Sky Sport Austria 3.

Blau-Weiß im Abstiegskampf unter Druck

Das Abendspiel um 19:30 Uhr bestreiten Blau-Weiß Linz und die WSG Tirol. Die Linzer geraten immer weiter unter Druck und müssen anfangen zu punkten, wenn der Abstieg noch vermieden werden soll. Vier Punkte fehlen inzwischen auf das rettende Ufer. Die Tiroler hingegen haben schon acht Zähler Vorsprung auf den Abstiegsplatz und gewannen zuletzt mit 3:1 gegen Wolfsberg. Wer sich durchsetzen kann, sehen Fans auf Sky Sport Austria 1.

Moderator Johannes Brandl empfängt die Zuseher gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog um 16:30 Uhr zum Bundesliga-Samstag. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Spielbeginn auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Spiel Blau-Weiß Linz gegen WSG Tirol startet um 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Freitag, 10. April 2026

19:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky-Experte: Marc Janko

Samstag, 11. April 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Andreas Herzog

Sonntag, 12. April 2026

14:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Rapid Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Markus Schopp (ab 14 Uhr)

Sky-Experte: Hans Krankl (ab 16:30 Uhr)

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Bild: GEPA