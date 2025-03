Die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Sonntag das Grazer Stadtduell GAK gegen den SK Sturm um 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zeitgleich das Duell zwischen dem WAC und Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

Außerdem am Sonntag die Spiele Austria Wien – Austria Klagenfurt, Hartberg – Rapid, Altach – Salzburg und LASK – WSG Tirol

Die Sky-Experten Thomas Silberberger & Alfred Tatar analysieren den Super-Sonntag

Nach der Niederlage am vergangenen Sonntag muss sich Meister Sturm wieder aufrichten, das Spiel gegen Stadtrivalen GAK steht an. Zur selben Zeit kämpfen die beiden Linzer Mannschaften und Hartberg weiter um den heiß begehrten sechsten Platz. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Der Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga mit dem Grazer Stadtduell live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag steigt das nächste Derby in der ADMIRAL Bundesliga. Der Grazer AK empfängt nach einer knappen Niederlage gegen die Wiener Austria Stadtrivalen Sturm Graz, der sich am vorangegangenen Spieltag gegen Salzburg geschlagen geben musste. Können die Blackies den GAK ein zweites Mal schlagen oder verlieren sie möglicherweise sogar die Tabellenführung? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit empfängt die Wiener Austria in Favoriten Peter Pacult und Austria Klagenfurt. Die Veilchen sind aktuell punktegleich mit Sturm und könnten sich bei einem weiteren Ausrutscher des amtierenden Meisters den ersten Platz in der Tabelle sichern. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Der Stadtrivale der Austria, der SK Rapid, reist an diesem Spieltag in die Steiermark und trifft auf Hartberg. Die Hütteldorfer wollen den Anschluss an die Tabellenspitze wieder finden und benötigen dafür einen vollen Erfolg. Hartberg will ebenfalls voll punkten, um im Rennen um die Top sechs dabei zu bleiben. Wer dieses Duell für sich entscheiden kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Linzer Wettlauf um Top sechs

Ebenfalls um die Top sechs geht es für die beiden Teams aus Linz. Der LASK, aktuell auf dem heiß begehrten sechsten Platz, empfängt am Sonntag die WSG aus Tirol. Mit drei Punkten gegen die zehntplatzierten Tiroler würde sie nurmehr ein Spieltag von der Meistergruppe trennen. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 übertragen.

Eine schwierigere Aufgabe hat der zweite Stahlstadt-Klub, Blau-Weiß Linz, vor sich. Er muss auswärts gegen den WAC bestehen, der sich im Frühjahr in bestechender Form befindet. Diese Begegnung ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7 zu sehen.

Salzburg reist zum Tabellenschlusslicht

Das Duell zwischen Vizemeister Salzburg und Tabellenschlusslicht Altach rundet den Spieltag ab. Die Salzburger reisen mit einem 3:1 Sieg über Sturm Graz ins Ländle, wo Altach nach der 0:5 Klatsche gegen Rapid dringend ein Erfolgserlebnis braucht. Sky Seher:innen können dieses Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 verfolgen.

Ab 16:00 Uhr stimmt Moderator Michael Ganhör gemeinsam mit den Sky Experten Thomas Silberberger & Alfred Tatar die Zuseher:innen auf den Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Sonntag, 9. März 2025

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

17:00 Uhr

Grazer AK 1902 – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

LASK – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz live & ekxlusiv auf Sky Sport Austria 7

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experten: Thomas Silberberger & Alfred Tatar

Bild: GEPA