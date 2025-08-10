Mit dem Topspiel Sturm gegen Rapid: Der Bundesliga-Sonntag heute live auf Sky

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Der Hit Sturm Graz gegen den SK Rapid am Sonntag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Sonntag: Austria Wien gegen den WAC und die WSG Tirol gegen den LASK live & exklusiv bei Sky

Mit Sky-Experte Andreas Herzog am Sonntag

Streame die Spiele mit Sky X live!

Die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga ist gespielt – und bereits am zweiten Spieltag wartet ein echtes Hammer-Duell. Der amtierende Meister Sturm Graz empfängt den SK Rapid, der in dieser Saison die Grazer von der Spitze verdrängen möchte. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Kracher Sturm Graz gegen den SK Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die erste Top-Begegnung der ADMIRAL Bundesliga lässt nicht lange auf sich warten. Am Sonntag empfängt Meister Sturm einen möglichen Titelrivalen, den SK Rapid. Die Blackies setzten sich am ersten Spieltag mit einem 2:0 gegen den LASK durch, während die Hütteldorfer dank eines frühen Tores mit 1:0 gegen den anderen Stahlstadtklub, Blau-Weiß Linz, triumphierten. In der vergangenen Spielzeit konnte Rapid das erste Saisonduell noch für sich entscheiden. Ob ihnen das erneut gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt die Austria den WAC. Die Veilchen wollen nach dem Unentschieden gegen den GAK mit drei Punkten wieder in die Form der vergangenen Saison zurückfinden. Die Lavanttaler sind nach der Auftaktniederlage gegen Altach ebenfalls auf der Jagd nach dem ersten vollen Erfolg. Wer das Spiel für sich entscheiden kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

In der dritten Sonntags-Partie trifft die WSG Tirol auf den LASK. Nach dem Torspektakel gegen Hartberg wollen die Tiroler direkt nachlegen, während die Linzer die Niederlage gegen Sturm Graz schnell vergessen machen möchten. Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Die Sonntags-Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Sonntag, 10. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA