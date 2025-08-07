Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Der Hit Sturm Graz gegen den SK Rapid am Sonntag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Sonntag: Austria Wien gegen den WAC und die WSG Tirol gegen den LASK live & exklusiv bei Sky

Zuvor am Samstag die Duelle Red Bull Salzburg – Grazer AK 1902, Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg und SCR Altach – SV Ried

Die Sky Experten am Wochenende: Thomas Silberberger am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga ist gespielt – und bereits am zweiten Spieltag wartet ein echtes Hammer-Duell. Der amtierende Meister Sturm Graz empfängt den SK Rapid, der in dieser Saison die Grazer von der Spitze verdrängen möchte. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Kracher Sturm Graz gegen den SK Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die erste Top-Begegnung der ADMIRAL Bundesliga lässt nicht lange auf sich warten. Am Sonntag empfängt Meister Sturm einen möglichen Titelrivalen, den SK Rapid. Die Blackies setzten sich am ersten Spieltag mit einem 2:0 gegen den LASK durch, während die Hütteldorfer dank eines frühen Tores mit 1:0 gegen den anderen Stahlstadtklub, Blau-Weiß Linz, triumphierten. In der vergangenen Spielzeit konnte Rapid das erste Saisonduell noch für sich entscheiden. Ob ihnen das erneut gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt die Austria den WAC. Die Veilchen wollen nach dem Unentschieden gegen den GAK mit drei Punkten wieder in die Form der vergangenen Saison zurückfinden. Die Lavanttaler sind nach der Auftaktniederlage gegen Altach ebenfalls auf der Jagd nach dem ersten vollen Erfolg. Wer das Spiel für sich entscheiden kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

In der dritten Sonntags-Partie trifft die WSG Tirol auf den LASK. Nach dem Torspektakel gegen Hartberg wollen die Tiroler direkt nachlegen, während die Linzer die Niederlage gegen Sturm Graz schnell vergessen machen möchten. Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Die Sonntags-Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky-Experte Thomas Silberberger live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ist der GAK in Salzburg zu Gast. Die Bullen retteten am ersten Spieltag mit einem Last-Minute-Ausgleich einen Punkt. Gegen die Athletiker aus Graz soll nun ein voller Erfolg her. Die Grazer, die sich gegen Austria Wien ebenfalls mit einem Remis begnügen mussten, wollen auf ihrer Leistung aufbauen. Ob ihnen das gelingt oder die Salzburger die drei Punkte einfahren, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor reist der Aufsteiger aus Ried nach Vorarlberg zum SCR Altach. Die Altacher sind mit einem Sieg gegen den WAC in die neue Saison gestartet und wollen den Schwung direkt in die nächste Partie mitnehmen. Die Rieder, die sich mit einem Unentschieden gegen Salzburg ebenfalls über einen ersten Punktegewinn freuen durften, möchten nun gleich nachlegen. Diese Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Im dritten Spiel am Samstag treffen Blau-Weiß Linz und der TSV Hartberg aufeinander. Beide Teams mussten zum Saisonauftakt die Heimreise ohne Punkte antreten – nun soll der erste Erfolg der Saison her. Wem das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für die Partie zwischen Red Bull Salzburg und dem GAK startet um 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Samstag, 9. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 10. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Andreas Herzog

