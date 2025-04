Mit dem Verfolgerduell Austria gegen Salzburg: Die 26. Runde live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Topspiel Austria Wien gegen Red Bull Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor in der Meistergruppe: WAC – Rapid und Sturm Graz – Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Duell „100 Kinder fordern drei Meister“, bei dem 100 Sturm-Kids u.a. gegen Gregory Wüthrich oder Mario Haas antreten, am Sonntag ab 13:15 Uhr im kostenlosen Live-Stream auf skysportaustria.at/mediathek/live/

Die Spiele in der Qualifikationsgruppe: LASK – WSG am Freitag, Altach – Hartberg und Austria Klagenfurt – GAK am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Experten der 26. Runde: Robert Ibertsberger am Freitag, Sky Experte Marc Janko am Samstag und Sky Experte Peter Stöger am Sonntag

Nach dem Derby gegen Rapid erwartet die Wiener Austria am kommenden Sonntag mit Salzburg der nächste Top-Gegner. Tabellenführer Sturm könnte davor mit einem Sieg gegen Blau-Weiß Linz zumindest kurzzeitig den Vorsprung auf die zweitplatzierten Favoritner auf sechs Punkte ausbauen. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen der 26. Runde live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Das Duell der Titelanwärter Austria Wien gegen Red Bull Salzburg am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Nach der 0:2-Derby-Niederlage gegen Rapid wartet auf die Austria die nächste schwere Hürde. Am Sonntag begrüßen die Veilchen die Salzburger in Wien-Favoriten. Die Bullen, die sich mit 1:2 Tabellenführer Sturm geschlagen geben mussten, könnten mit einem Sieg an der Elf von Stephan Helm vorbeiziehen und Platz zwei in der Tabelle erobern. Ob ihnen das gelingt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt Sturm am Sonntagnachmittag Blau-Weiß Linz. Die Blackies, die nach ihrem Sieg gegen Salzburg mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen, könnten diesen Abstand mit einem weiteren Erfolg gegen die Scheiblehner-Elf zumindest vorübergehend auf sechs Punkte ausbauen. Die Linzer hingegen haben im Finaldurchgang noch keinen Punkt geholt. Können sie gegen den amtierenden Meister und Spitzenreiter für eine Überraschung sorgen? Die Antwort darauf gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

100 Sturm-Kids fordern Gregory Wüthrich, Mario Haas & Co. – der kostenlose Live-Stream am Sonntag auf skysportaustria.at

Im Vorfeld des Spiels Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz kommt es auf dem Rasen der Merkur Arena zu einem besonderen Ereignis: 100 Kinder treten gegen drei ehemalige bzw. aktuelle Kicker des SK Sturm an! Mit dabei werden Gregory Wüthrich, Mario Haas und Martin Ehrenreich sein. Ab 13:15 Uhr zeigt Sky das Duell „100 Kinder fordern drei Meister“ im kostenlosen Live-Stream auf skysportaustria.at/mediathek/live/ Otto Rosenauer kommentiert.

Geht der Höhenflug weiter? Das Auswärtsspiel des SK Rapid beim WAC live & exklusiv bei Sky

Zeitgleich trifft der WAC auf den Derbysieger Rapid. Die Lavanttaler konnten mit dem 2:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz am vergangenen Spieltag ihren ersten Sieg in der Meistergruppe feiern und blieben somit in der Tabelle vor den Hütteldorfern. Die Elf von Robert Klauß konnte ebenfalls ihren ersten Sieg nach der Punkteteilung feiern und möchten gleich den zweiten nachlegen und punktemäßig wieder zu den Kärntnern aufschließen. Dieses Duell gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Peter Stöger am Sonntag mit der Vorberichterstattung für die Partien der Meistergruppe, die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Der Vorlauf für die Partie Austria Wien gegen Red Bull Salzburg startet ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Qualifikationsgruppe mit dem Duell LASK gegen die WSG Tirol am Freitag live & exklusiv bei Sky

Auch ÖFB-Cup-Finalist Hartberg konnte dem LASK keinen Punkt abknöpfen, womit die Athletiker alle bisherigen Spiele in der Qualifikationsgruppe gewinnen konnten. Am Freitag reist die WSG Tirol nach einem Torfestival gegen Austria Klagenfurt mit der Mission nach Linz, diese Serie zu beenden. Fans können diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen. Ab 19:00 Uhr empfängt Moderatorin Kimberly Budinsky die Zuschauer:innen gemeinsam mit Experte Robert Ibertsberger aus Linz.

Am Samstag tritt Hartberg beim neuen Tabellenschlusslicht Altach an. Die Altacher mussten sich am letzten Spieltag gegen den GAK geschlagen geben und haben dadurch die Rote Laterne, die sie für einen Spieltag an die Grazer abgeben konnten, wieder zurückbekommen. Ein Sieg gegen Hartberg wäre für die Vorarlberger im Abstiegskampf von großer Bedeutung. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich trifft Austria Klagenfurt auf den GAK. Die Kärntner haben nach der 3:5-Niederlage gegen die WSG nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz und liegen einen Punkt vor dem GAK. Überholen die Grazer die Elf von Peter Pacult oder bleiben sie weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am Samstag begrüßen Moderator Jörg Künne und Sky Experte Marc Janko die Zuschauer:innen am Samstag ab 16:30 mit der Vorberichterstattung für die Spiele der Qualifikationsgruppe. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Fans dürfen sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 18. April 2025

19:00 Uhr

LASK – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Experte: Robert Ibertsberger

Samstag, 19. April 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

CASHPOINT SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 20. April 2025

13:15 Uhr

Das Duell „100 Kinder fordern drei Meister“ im kostenlosen Live-Stream auf skysportaustria.at/mediathek/live/

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

