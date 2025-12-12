Mit Dominic Thiem! Die Ischgl-Trophy HEUTE LIVE auf Sky und im kostenlosen Stream

Inmitten alpiner Kulisse schlagen bei dem Turnier prominente Ex-Tennisstars auf. Mit dabei im „Ischgl Tennis Dome“: Dominic Thiem, Tommy Haas, Mischa Zverev, Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano López und Stefan Koubek. In der ATP Off-Season bietet das Kurzturnier echte Wettkampfatmosphäre – mit Liveübertragung auf Sky Sport Austria und im FREE-Livestream hier auf skysportaustria.at, sowie über 1.300 Zuschauerplätzen vor Ort.

Sky zeigt alle Spiele der Ischgl-Trophy 2025! Am Freitag geht es los ab 15:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Tennis und im kostenlosen Livestream!

Die Order of Play (12.12.2025)

15:00 Uhr: T. Haas vs. S. Koubek

Followed by: M. Zverev vs. F. Lopez

Followed by: J.W. Tsonga vs. S. Koubek

Nicht vor 18 Uhr: D. Thiem vs. F. Lopez

Nicht vor 19 Uhr: T. Haas vs. J.W. Tsonga

Nicht vor 20 Uhr: D. Thiem vs. M. Zverev

Bild: Imago