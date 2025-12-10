Borussia Dortmund gegen Bodö/Glimt gefordert: Die Mittwochsspiele des 6. Spieltags der UEFA Champions League heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Duell zwischen dem BVB und den Norwegern heute ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am heutigen Mittwoch im Einsatz: Athletic Bilbao gegen Paris Saint-Germain und der FC Brügge gegen den FC Arsenal – live & exklusiv bei Sky

Sky-Experte in der Königsklasse am Mittwoch: Jan Age Fjörtoft

Analyseexperte Marko Stankovic versorgt Fans mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele zum sechsten Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Ein letztes Mal vor der Winterpause treffen die besten Klubs Europas aufeinander. Am heutigen Mittwoch trifft der BVB auf Bodø/Glimt, und der bislang makellose Tabellenführer Arsenal ist zu Gast beim FC Brügge. Sky überträgt 17 der 18 Spiele des sechsten Spieltags in der Ligaphase live & exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Borussia Dortmund gegen Bodø/Glimt am UEFA Champions League am heutigen Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Heute Abend empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer Bodø/Glimt. Die Borussen möchten an ihren 4:0-Erfolg über Villarreal anknüpfen und auch gegen die Norweger drei Punkte holen. Bodø musste sich am letzten Spieltag erst spät Juventus Turin geschlagen geben und strebt in Dortmund den ersten vollen Erfolg an. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig ist Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Spanien zu Gast bei Athletic Bilbao. Nach der Niederlage gegen die Bayern konnten die Franzosen zuletzt mit einem 5:3-Sieg über Tottenham wieder in die Erfolgsspur finden. Gelingt es ihnen, auch aus Spanien drei Punkte mitzunehmen? Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Für den FC Arsenal geht es nach Belgien zum FC Brügge. Die Gunners sind weiterhin ohne Punkteverlust in der laufenden Ligaphase und konnten am vergangenen Spieltag den Bayern ihre erste Saisonniederlage zufügen. Brügge hingegen braucht dringend Punkte, um sich unter die Top 24 zu schieben. Ob die Belgier die Engländer bezwingen können oder die Londoner weiter makellos bleiben, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FK Qarabag – Ajax Amsterdam und FC Villarreal – FC Kopenhagen, sowie ab 21:00 Uhr Bayer Leverkusen – Newcastle United, Benfica Lissabon – SSC Napoli und Juventus Turin – FC Pafos. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky-Anchor Constanze Weiss begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky-Experte Jan Age Fjörtoft. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Spiele des 6. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase heute live auf Sky

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FK Qarabag – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 3

FC Villarreal – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Borussia Dortmund – Bodø/Glimt mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain live auf Sky Sport Austria 3

FC Brügge – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 4

Bayer Leverkusen – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 5

Benfica Lissabon – SSC Napoli live auf Sky Sport Austria 6

Juventus Turin – FC Pafos live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experte: Jan Age Fjörtoft

Sky-Analyseexperte: Marko Stankovic

Bild: Imago