Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky

Alle Spiele der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg gegen den SK Rapid am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle SCR Altach – Sturm Graz und LASK – TSV Hartberg

Am Samstag die Spiele Austria Wien – Blau-Weiß Linz, GAK – WAC und SV Ried – WSG Tirol

Am Wochenende im Experten-Einsatz: Werner Gregoritsch am Samstag sowie Thomas Silberberger am Sonntag

Nach dem Wiener Derby wartet die nächste Herausforderung auf den SK Rapid: Die Hütteldorfer müssen auswärts gegen Salzburg bestehen. Zuvor kämpft der SK Sturm in Vorarlberg um die Chance, zumindest vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Salzburg empfängt den SK Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der Derby-Niederlage und dem Ende der ungeschlagenen Serie steht der SK Rapid in Salzburg vor der nächsten großen Aufgabe. Die Salzburger setzten sich am vergangenen Spieltag gegen die WSG Tirol durch und wollen nun den zweiten Sieg in Folge einfahren. Ob die Elf von Peter Stöger nach der Pleite direkt wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt oder Thomas Letsch und sein Team triumphieren, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor reist Meister Sturm nach Vorarlberg zum SCR Altach. Die Grazer entschieden das Steirer-Derby gegen Hartberg dank eines späten Eigentors für sich und könnten mit einem Sieg zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Fans sehen das Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt der LASK den TSV Hartberg. Die Linzer stehen aktuell mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz und wollen im zweiten Spiel nach der Trennung von Joao Sacramento den dritten Saisonsieg einfahren. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Johannes Brandl und Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Salzburg und Rapid startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag trifft Austria Wien auf Blau-Weiß Linz. Die Veilchen konnten mit dem 3:1-Erfolg im Wiener Derby das vierte Spiel in Serie gewinnen und wollen diesen Lauf fortsetzen. Die Linzer setzten sich am vergangenen Spieltag dank Rückkehrer Ronivaldo gegen Altach durch und gaben damit den vorletzten Tabellenplatz an den LASK ab. Ob es ihnen gelingt, die Siegesserie der Wiener zu beenden, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Schlusslicht GAK den WAC. Die Grazer sind weiterhin auf der Jagd nach dem ersten Saisonsieg, während der WAC den dritten Tabellenplatz verteidigen will. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel empfängt Aufsteiger Ried die WSG Tirol. Für die Rieder zählt jeder Punkt, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Die Tiroler sind nach ihrem starken Saisonstart seit dem zweiten Spieltag sieglos und wollen gegen Ried endlich wieder einen vollen Erfolg einfahren. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Werner Gregoritsch mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 4. Oktober 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Oberbank Ried – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Werner Gregoritsch

Sonntag, 5. Oktober 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Thomas Silberberger

Bild: GEPA