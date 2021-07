Mit emotionalem Detail: Liverpool stellt Auswärtstrikot vor

Der FC Liverpool präsentiert nach dem klassisch roten Heimtrikot sowie dem gelben Ausweichtrikot nun auch das Auswärtstrikot für die kommende Saison.

Erinnerung an Hillsborough-Katastrophe

Liverpool wird in der Saison 2021/2022 in der Fremde in weiß antreten. Nach Vereinsangaben ist das neue Dress an “das kultig, klassische Trikot der Saison 1996/97” angelehnt.

Abgesehen vom Kragen fällt das Jersey mit einem 96-Emblem im Nackenbereich auf. Die eingestickte Zahl soll an die 96 Kinder, Frauen und Männer, die bei der Hillsborough-Katastrophe 1989 ihr Leben verloren hatten, erinnern.

🥁 It’s here… Our new @nikefootball away kit has arrived 🤩 pic.twitter.com/PqGpzOXVqZ — Liverpool FC (@LFC) July 8, 2021

Trikot verkörpert “die reiche Geschichte von Liverpool”

Weiter beschreibt der LFC, dass das Shirt designtechnisch auf Basis der Tugenden und Werte der Stadt entwickelt wurde: “In Stein gemeißelt, verkörpert das Trikot die reiche Geschichte von Liverpool. Eine Stadt, die durch Schufterei und harte Arbeit geboren wurde, die durch ihren einzigartigen Stil und ihre Liebe zu High-End-Mode gefeiert wird.”

Bild: Imago