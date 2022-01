Mit Ex-Bundesliga-Profi: Neues Trainerduo für die Altach Juniors

Personalnews bei den Juniors Altach: Mathias Mayer ist neuer Cheftrainer, assistiert wird er von Louis Mahop. Boris Prokopic übernimmt im Frühjahr die Rolle als „Leitwolf“ im Team.

Die SCRA Juniors nehmen die kommende Frühjahrssaison in der Vorarlbergliga mit einem neuen Trainergespann in Angriff. Mathias Mayer, der in der Vergangenheit unter anderem den FC Kennelbach sowie den FC Höchst trainierte und beim VfB Hohenems als Co-Trainer an der Seitenlinie stand, ist neuer Cheftrainer der Altacher „Fohlen“.

Unterstützt wird der ehemalige Zweitliga-Profi von Louis Mahop, der bereits in der Herbstsaison als Bindeglied zwischen Profi- und Juniorsmannschaft agierte und nun noch stärker eingebunden wird. Um eine bestmögliche Verzahnung mit der Bundesligamannschaft zu gewährleisten, wird er zudem auch weiterhin als 2. Co-Trainer dem Staff von Ludovic Magnin angehören. Mahop spielte in der Bundesliga u.a. für Salzburg und Altach.

‼️ ! Mathias Mayer und Louis Mahop bilden das neue Trainergespann der „Fohlen“. Boris Prokopic übernimmt im Frühjahr die Rolle als „Leitwolf“ auf dem Platz und gehört ab sofort dem Juniors-Kader an. ℹ https://t.co/3eLxtH5y4a pic.twitter.com/64jvtJD7m1 — SCR Altach (@SCRAltach) January 28, 2022

Prokopic verstärkt die Juniors

Weiterhin in schwarz-weiß wird auch Boris Prokopic auflaufen. Der zentrale Mittelfeldspieler gehört ab sofort dem Juniors-Kader des SCRA an und soll im Frühjahr als Führungsspieler vorangehen und Verantwortung übernehmen. Prokopic kehrte im Sommer 2021 nach zweieinhalb Jahren zum SCRA zurück und bestritt in der vergangenen Herbstsaison sechs Bundesligaspiele.

Quelle: SCR Altach