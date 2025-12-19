Mit Hakimi, Salah & Co. Der Afrika-Cup 2025 in Marokko

Diesen Sonntag startet der Afrika-Cup in Marokko. Das Turnier, das erstmals in der Weihnachtszeit ausgetragen wird, verspricht viel Spannung und womöglich die eine oder andere Überraschung.

Der Gastgeber:

Gastgeber des Afrika-Cups ist in diesem Jahr Marokko. Das nordafrikanische Land richtet den Wettbewerb nach 1988 bereits zum zweiten Mal aus. Für Marokko ist das Turnier zugleich ein wichtiger Testlauf im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2030, die das Land gemeinsam mit Spanien und Portugal austragen wird.

Ursprünglich hätte der Afrika-Cup 2025 allerdings gar nicht in Marokko stattfinden sollen, sondern in Guinea. Aufgrund organisatorischer Bedenken wurde Guinea der Wettbewerb jedoch 2022 entzogen und nach Marokko verlegt.

Proteste im Vorfeld

Im Vorfeld des Turniers kam es im Herbst zu Protesten von Jugendbewegungen. Diese richteten sich gegen die hohen Mehrausgaben für Sportinfrastruktur im Zusammenhang mit internationalen Fußballturnieren, insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit und steigenden Lebenshaltungskosten im Land.

CAF-Präsident Patrice Motsepe stellte daraufhin jedoch klar, dass eine Absage des Turniers nicht zur Debatte stehe und der Afrika-Cup wie geplant in Marokko stattfinden werde.

Die Spielorte:

Gespielt wird in insgesamt acht Stadien in den Städten Rabat, Fès, Marrakesch, Agadir, Casablanca und Tanger, wobei allein vier Stadien in der Hauptstadt Rabat liegen. Sämtliche Spielstätten befinden sich in sehr gutem Zustand, da sie entweder eigens für das Turnier neu gebaut oder umfassend modernisiert wurden.

Das Finale des Afrika-Cups wird im Prince-Moulay-Abdellah-Stadion in Rabat ausgetragen, das Platz für rund 68.000 Zuschauer bietet. Das Eröffnungsspiel am Sonntagabend zwischen Marokko und den Komoren findet ebenfalls ab selben Austragungsort statt.

Wie bereits bei der letzten Austragung nehmen auch in diesem Jahr 24 Mannschaften aus ganz Afrika teil. Zu den prominentesten Abwesenden zählen Kap Verde und Ghana. Beide Teams, die im Sommer noch an der Weltmeisterschaft teilgenommen hatten, verpassten die Qualifikation für das Kontinentalturnier deutlich und belegten in ihren Qualifikationsgruppen jeweils den letzten Platz.

Debütanten gibt es in diesem Jahr keine. Botswana und die Komoren sind jedoch erst zum zweiten Mal in der Turniergeschichte vertreten.

Die Favoriten:

Gute Chancen auf den Turniersieg darf sich Gastgeber Marokko ausrechnen. In 12 der bisherigen 34 Austragungen des Afrika-Cups konnte das jeweilige Gastgeberland den Titel gewinnen, deutlich häufiger als etwa bei Europameisterschaften. Zuletzt gelang dies 2024 der Elfenbeinküste.

Auch eine Analyse des Supercomputers von Opta Analytics sieht Marokko in der Favoritenrolle. Dem Team rund um Superstar Achraf Hakimi wird eine Siegeswahrscheinlichkeit von 19,1 Prozent zugeschrieben. Der WM-Halbfinalist von 2022 konnte zudem kürzlich den Arab-Cup gewinnen.

Rekordsieger Ägypten (7 Titel) sowie Senegal (Sieger 2021) sind ebenfalls auf Wiedergutmachung aus, nachdem beide Teams bei der letzten Austragung bereits im Achtelfinale gescheitert waren. Dabei können sie unter anderem auf ihre bewährten Stars Mohamed Salah und Sadio Mané zählen.

Auch Algerien, der Gegner von Österreich bei der Weltmeisterschaft im Sommer, zählt zu den Favoriten des diesjährigen Turniers. Das Team überzeugt durch große Kaderbreite und wird vom ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petković betreut.

Nicht zuletzt gehört auch Nigeria zum erweiterten Favoritenkreis. Die Mannschaft um Victor Osimhen verpasste im Herbst die WM-Qualifikation und dürfte beim Afrika-Cup entsprechend motiviert auftreten.

Spieler aus europäischen Ligen:

Der Großteil der Spieler beim diesjährigen Afrika-Cup steht bei europäischen Vereinen unter Vertrag. Allein 76 Akteure spielen in Frankreich. Auch zwei Spieler aus Österreich wurden für das Turnier nominiert: Martin Ndzie (Kamerun) vom SK Rapid sowie Jack Lahne (Sambia) von Austria Lustenau.

Hohe Belastung

Während des Afrika-Cups müssen zahlreiche Vereine auf ihre Spieler verzichten, was insbesondere Ligen ohne Winterpause, wie etwa die Premier League, vor große Herausforderungen stellt. Auch für die Spieler selbst bedeutet das Turnier mitten in der Saison eine zusätzliche Belastung. Die Vorbereitungszeit ist kurz, und nach dem Turnier geht der Ligabetrieb ohne echte Pause weiter.

Ab der Austragung 2027 sollen sich diese Umstände jedoch verbessern. Künftig soll der Afrika-Cup, ähnlich wie Welt- und Europameisterschaften, in der spielfreien Zeit im Sommer stattfinden.

Bilder: IMAGO