„Mit Haut und Haaren“: Kovac bleibt Dortmund länger treu

Niko Kovac verlängert bei Borussia Dortmund. Der Trainer unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2027, das gab der Klub am Dienstag Vormittag bekannt. Sein ursprünglicher Kontrakt wäre Ende der Saison ausgelaufen.

„Niko hat sich seiner Aufgabe beim BVB mit Haut und Haaren verschrieben. Er ist ein Fußballfachmann mit klaren Prinzipien, grundehrlich, geradeaus in seiner Kommunikation und belohnt Leistung. Unter seiner disziplinierten Leitung haben wir wieder in die Erfolgsspur gefunden, unsere Defensivarbeit stabilisiert, deutlich mehr Tore erzielt als zuvor und wieder attraktiven Fußball gespielt. Die Verhandlungen waren von Anfang an sehr fair, respektvoll und lösungsorientiert. Dieses gegenseitige Vertrauen ist die Basis unserer Zusammenarbeit“, sagte Lars Ricken, Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung.

Der 53-jährige Kroate hatte den BVB im Februar 2025 von Nuri Sahin übernommen und nach einer starken Aufholjagd in der Rückrunde noch in die Champions League geführt. In der Königsklasse scheiterte die Borussia im Viertelfinale am FC Barcelona. In bislang 27 Pflichtspiele holte Dortmund unter Kovac bislang 1,96 Punkte im Schnitt.

Bild: Imago