Bologna hat in der italienischen Meisterschaft die dritte Niederlage in Folge kassiert. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic und Co. mussten sich am Freitagabend zum Auftakt der 23. Serie-A-Runde bei Hellas Verona mit 1:2 geschlagen geben.

Der Wiener kam erst ab der 78. Minute aufs Feld. Sieben Minuten später erzielte Nikola Kalinic den entscheidenden Treffer. Bologna liegt mit 27 Punkten auf Rang 13, Verona ist sechs Zähler davor Neunter.

(APA)/Bild: Imago