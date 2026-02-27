Mit Joker Gregoritsch: Augsburg setzt Höhenflug fort

Mit Joker Michael Gregoritsch hat der FC Augsburg im 500. Bundesligaspiel seinen Höhenflug fortgesetzt. Für den 1. FC Köln bleibt die Lage im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga dagegen angespannt.

Der FCA gewann gegen den Aufsteiger auch dank eines spektakulären Fersentreffers von Rodrigo Ribeiro mit 2:0 (0:0) und beendete nach sechs sieglosen Spielen seine Negativserie gegen die Kölner. Während die Augsburger beim Blick auf die Tabelle mit nun 31 Punkten zumindest vorerst erleichtert durchatmen dürfen, bleibt es für die Kölner Mannschaft von Ersatzmann Florian Kainz mit nur 24 Zählern auf dem Konto weiter bedrohlich.

HIGHLIGHTS | FC Augsburg – 1. FC Köln | 24. Spieltag

Gregoritsch mit Assist

Im Jubiläumsspiel, das gleichzeitig auch den 150. Ligasieg bereithielt, brachte Ribeiro das Team von Manuel Baum in der 55. Minute sehenswert in Führung. Alexis Claude-Maurice besorgte nach einem Konter Sekunden vor Schluss die Entscheidung auf das leere Tor, nachdem FC-Torhüter Marvin Schwäbe bei einer Ecke aufgerückt war (90.+5).

ÖFB-Angreifer Gregoritsch kam nach 68 Minuten für Torschütze Ribeiro in die Partie und bereitete den Treffer zum 2:0-Endstand vor.

