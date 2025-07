Mit Kühn & Braunöder: So plant Como den Angriff auf die „Großen“

Como 1907 ist der reichste Klub Italiens und befindet sich auf dem Vormarsch.

Der Traditionsklub hat sich in der laufenden Transferphase bereits mit Ex-Rapidler Nicolas Kühn und acht weiteren Profis verstärkt.

Am Ufer des glitzernden Comer Sees, wo sich die Berge im Wasser spiegeln, malerische Villen in die Landschaft eingebettet sind und Brad Pitt, George Clooney & weitere Hollywood-Stars regelmäßig zu erblicken sind, erwacht langsam aber sicher ein Traditionsklub.

Como wurde 1907 gegründet, spielte in seiner über einhundertjährigen Vereinsgeschichte bereits einige Zeit lang in der Serie A und erlebt aktuell seinen zweiten Frühling. Dem italienischen Klub gelang 2024 nach mehr als 20 Jahren Abstinenz der Aufstieg in die höchste italienische Spielklasse, der mit einem beachtlichen zehnten Rang in der zurückliegenden Saison bestätigt wurde.

Angriff auf die Großen

Doch damit noch lange nicht genug. Was einst ein verschlafener Traditionsklub war, ist heute das Herz eines ehrgeizigen Plans: Como will die Großen angreifen und sich nicht nur sportlich etablieren, sondern auch infrastrukturell und organisatorisch neu erfinden, weshalb bereits einige Hebel in Bewegung gesetzt wurden.

Ursächlich für den Wiederaufschwung von Como sind dabei zwei milliardenschwere Unternehmer aus Indonesien, die 2019 beim Traditionsklub einstiegen sind und den Verein direkt zum reichsten Italiens machten. Die beiden Tabak-Giganten, die laut Forbes beide in den Top 70 der reichsten Menschen der Welt sind, haben den Plan, Como zu einem nachhaltigen, modernen Verein mit internationaler Strahlkraft zu formen und scheuen sich nicht vor Investitionen.

Zahlreiche Neuzugänge

Der spanische 2010er-Weltmeister Cesc Fabregas, der seit 2024 an der Seitenlinie bei Como steht, darf sich für die kommende Spielzeit deshalb über einige Neuzugänge freuen. Unter anderem verpflichtete der Serie-A-Klub den Deutschen Nicolas Kühn von Celtic für knapp 20 Millionen Euro und lotste außerdem Betis-Star Jesus Rodriguez sogar noch für etwas mehr als 20 Millionen Euro an den Comer See.

Neben den beiden Offensiv-Spielern verpflichtete Como insgesamt bislang noch sieben weitere Profis und steht zudem kurz davor, einen echten Transfer-Coup zu landen. Nach Sky Sport DE Informationen ist sich Ex-Real-Star Alvaro Morata mit dem Italien-Klub mündlich einig, hat jedoch noch kein grünes Licht von seinem aktuellen Verein Galatasaray erhalten.

Was wird aus Braunöder?

Mittendrin ist auch ein Österreicher: Matthias Braunöder wechselte bereits im vergangenen Sommer von der Wiener Austria nach Como wechselte. Seine erste Saison in Italien verlief allerdings ernüchternd. Nur achtmal kam der 23-Jährige in der Serie A zum Einsatz, zum letzten Mal im Dezember 2024.

Zufrieden ist der Burgenländer mit seiner Rolle in der Vorsaison nicht. „Natürlich ist es das Wichtigste, dass ich nächste Saison wieder regelmäßig spielen kann. Ob das bei Como sein wird oder woanders, das steht noch nicht fest“, meinte Braunöder Anfang Juni gegenüber dem ORF.

Ein Abschied ist jedenfalls möglich, am wahrscheinlichsten ist ein Leihgeschäft. Einen fixen Transfer schloss Braunöder „Stand jetzt zumindest“ aus. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Stadion-Erneuerung in Planung

Neben den Transfers ist Como außerdem dabei, sein Stadion, das direkt am Comer See liegt, zu erneuern. Bis 2028 soll der neue Fußballtempel fertiggestellt sein, der dann 20.000 Menschen Platz bietet (aktuell knapp 8000).

Der Fußballklub an einem der wohl schönsten Standorte der Welt hat eine klare Vision und dank der indonesischen Milliardärs-Brüder auch die finanziellen Mittel, diese in die Realität umzusetzen. Mit dem spanischen Weltmeister als Trainer und den Neuzugängen ist der Traditionsklub auf dem besten Weg, ein Verein zu werden, den man künftig nicht mehr erwecken muss.

So wird der Comer See möglicherweise bald international nicht mehr nur mit seiner Hollywood-Prominenz und der malerischen Landschaft, sondern auch mit erstklassigem Fußball in Verbindung gebracht.

(Florian Hartmann – skysport.de / Red.)

Bild: Imago