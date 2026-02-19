Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live & exklusiv bei Sky

Der LASK gegen Red Bull Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag die Matches Sturm Graz – Blau-Weiß Linz und WSG Tirol – SV Ried

Am Samstag die Spiele SK Rapid – WAC, SCR Altach – Austria Wien und TSV Hartberg – GAK

Die Sky-Experten am Wochenende: Hans Krankl in Hütteldorf und Marc Janko im Studio am Samstag, Thomas Silberberger am Sonntag

Kaum ist das dramatische Derbywochenende Geschichte, steht schon der nächste Kracher in der ADMIRAL Bundesliga bevor: Am Sonntag empfängt der LASK Red Bull Salzburg zum Duell um die Tabellenspitze. Bereits am Samstag kommt es im Kampf um die Top sechs zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Rapid und dem WAC. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Das Debüt von Salzburg-Cheftrainer Daniel Beichler in der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Gipfeltreffen in Linz! Nachdem sowohl der LASK als auch Red Bull Salzburg am vergangenen Wochenende nicht über ein Unentschieden hinausgekommen sind, kommt es am Sonntag in Linz zum Duell um die Tabellenspitze. Können die Linzer ihre ungeschlagene Serie fortsetzen und den ersten Platz erobern, oder gelingt es den Bullen beim Debüt von Daniel Beichler, den Erfolgslauf der Athletiker zu stoppen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt Meister Sturm das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz. Die Grazer mussten zuletzt eine 0:1-Niederlage in Tirol hinnehmen, während die Linzer mit einem wichtigen 2:1-Erfolg über den WAC punkten konnten. Dadurch beträgt ihr Rückstand auf den GAK nur noch drei Punkte. Kann das Team von Michael Köllner den zweiten Sieg in Folge feiern, oder gelingt es Fabio Ingolitsch und seiner Mannschaft, sich durchzusetzen? Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich trifft die WSG Tirol auf die SV Ried. Nach dem Sieg gegen Sturm Graz am vergangenen Spieltag haben die Tiroler weiterhin gute Chancen auf einen Platz unter den Top sechs. Die Innviertler stehen derzeit auf Rang sechs und könnten mit drei Punkten in Tirol ihre Position weiter festigen. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky-Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Der Einzelvorlauf zum Spitzenduell zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell zwischen dem SK Rapid und dem WAC live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Schon am Samstag empfängt der SK Rapid den WAC in Hütteldorf. Nach der Derby-Niederlage benötigen die Wiener dringend Punkte, um wieder in die Top sechs vorzudringen – andernfalls droht die Qualifikationsgruppe. Auch für den WAC gilt es nach der Niederlage gegen Blau-Weiß Linz zu punkten: Der zweite Sieg unter Trainer Ismail Atalan soll her. Dieses Match sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Zeitgleich tritt Derbysieger Austria Wien auswärts beim SCR Altach in Vorarlberg an. Auch die Altacher mischen weiterhin im Rennen um die Top sechs mit, während die Veilchen mit einem Sieg zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen könnten. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison entschieden die Wiener mit 1:0 für sich. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Im dritten Samstagsspiel trifft der TSV Hartberg auf den GAK. Die Hartberger stehen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und könnten mit weiteren drei Punkten der Meistergruppe ein großes Stück näherkommen. Auch für den GAK wäre ein Sieg von Bedeutung, um den Vorsprung auf Blau-Weiß Linz sowie den letzten Tabellenplatz wieder auszubauen. Das Steiermark-Derby ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Johannes Brandl und Sky-Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Sky-Experte Hans Krankl meldet sich aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 21. Februar 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Rapid – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky-Experte (Studio): Marc Janko

Sonntag, 22. Februar 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

LASK – Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experte: Thomas Silberberger

