Mit LASK-Kapitän: Das ist der WM-Kader der Sky-Community

Welche Spieler nehmen für Österreich an der WM 2026 teil? Heute gibt Teamchef Ralf Rangnick sein 26 Mann starkes Aufgebot bekannt. Vorab waren nicht nur die Sky-Experten, sondern auch die Fan-Community gefragt, wer im Kader bei der WM-Rückkehr stehen soll.

Die Sky-User setzen dabei vor allem auf bewährte Kräfte: Kapitän David Alaba, Rekord-Teamspieler Marko Arnautovic und Bayern-Profi Konrad Laimer führen das gewählte Aufgebot an. Vor allem in der Kaderbreite sorgte die Abstimmung aber für knappe Entscheidungen.

Das Torhütergespann um Alexander Schlager und Patrick Pentz würde Pilsen-Goalie Florian Wiegele ergänzen. Besonders in der Innenverteidigung hatten die Fans des ÖFB-Teams die Qual der Wahl. Schlussendlich fiel die Entscheidung unter anderem zugunsten von David Affengruber und Marco Friedl aus.

Das ist der ÖFB-WM-Kader der Sky-User

Sky-Community will Horvath bei WM sehen

Einen Neuling will die Fan-Community bei der WM sehen: Sascha Horvath wurde als Meister-Kapitän des LASK mit der Einberufung belohnt. Auch Marco Grüll erhielt auf den offensiveren Positionen grünes Licht für Nordamerika. Ganz vorne verzichten die User hingegen auf einen vierten Stürmer, Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic bilden die drei Optionen als Mittelstürmer.

Neben der Sky-Community waren auch unsere Experten am Zug und stellten ihre WM-Kader zusammen: So setzt Andreas Herzog auf einen Sturm-Youngster, Peter Stöger hingegen auf zehn Verteidiger.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.