Mit LASK vs. Djurgarden: Der UEFA Super Donnerstag live bei Sky

Der LASK gegen Djurgarden am Donnerstag live auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Donnerstag unter anderem FC Porto – Manchester United, Besiktas Istanbul – Eintracht Frankfurt und Hoffenheim – Dynamo Kiew live bei Sky

Alle UEFA Europa League Spiele des 2. Spieltags live & exklusiv bei Sky

Sky zeigt am Mittwoch und Donnerstag 35 der 36 Matches der UEFA Europa League und UEFA League Conference League live

Michael Ganhör moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Julian Baumgartlinger sorgt für fundierte Analysen

Sky überträgt in dieser Saison 323 UEFA Europa League und UEFA Conference League Spiele live – 306 davon exklusiv

Mit dem Sky X-Traumpass die UEFA Europa League & UEFA Conference League live streamen!

Am Donnerstag startet der LASK in die neue Ligaphase. Nur mit Sky sehen Fans diesen Donnerstag alle 34 Begegnungen der UEFA Europa League und UEFA Conference League live. Sky zeigt am Donnerstag alle UEFA Europa League Spiele live & exklusiv.

Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben in dieser Saison 323 Spiele der UEFA Europa League sowie UEFA Europa Conference League live. Sky Kund:innen können die Duelle entweder linear oder auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Der Auftakt des LASK mit Sky Experte Julian Baumgartlinger am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Sky Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Sky Experte Julian Baumgartlinger versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.

Am Donnerstag startet der LASK mit einem Heimspiel gegen Djurgarden in die Mission Europa. Nach einem durchwachsenen Saisonstart möchte die Elf von Markus Schopp gegen die Schweden mit drei Punkten in die UEFA Conference League starten. Ob dies gelingt, können Sky Zuseher:innen ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 sehen.

Zuvor trifft in der UEFA Europa League die TSG Hoffenheim auf Dynamo Kiew. Hoffenheim konnte am ersten Spieltag mit ÖFB-Legionär Florian Grillitsch in der Startelf gegen den dänischen Meister Midtjylland dank eines Traumtores in letzter Minute ein 1:1 holen. Wie sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo gegen Kiew schlägt, ist ab 18:35 Uhr live bei Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Anschließend ist Manchester United beim FC Porto zu Gast. Beide Teams konnten den Europa-League-Pokal bereits in die Höhe stemmen und wollen auch in dieser Saison wieder ein Wort um den Titel mitreden. Wer das Duell der beiden hochdekorierten Klubs für sich entscheidet, ist ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zudem treffen Besiktas Istanbul und Eintracht Frankfurt aufeinander. Die Frankfurter kamen am ersten Spieltag gegen Viktoria Pilsen in einer torreichen Begegnung nach zwei späten Gegentoren nicht über ein 3:3 hinaus, während sich Besiktas zum Auftakt 0:4 Ajax Amsterdam geschlagen geben musste. Ob die Türken vor heimischem Publikum die hohe Niederlage vergessen machen können oder Frankfurt die Oberhand behält, sehen Sky Zuseher:innen ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4.

In den weiteren Spielen am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:35 Uhr die Partien Lazio Rom – OGC Nizza, Ferencvaros Budapest – Tottenham Hotspur, Real Sociedad – RSC Anderlecht, Slavia Prag – Ajax Amsterdam, FC Riga – Galatasaray Istanbul und 1. FC Heidenheim – Olimpija Laibach, sowie ab 20:50 Uhr PAOK Thessaloniki – Steaua Bukarest, Twente Entschede – Fenerbahce Istanbul, Glasgow Rangers – Olympique Lyon und FC Chelsea – KAA Gent. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Mehr Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League als jemals zuvor bei Sky

Die Fans erleben in dieser Saison insgesamt 508 Spiele aus den drei Wettbewerben. Sky zeigt in Österreich 185 Partien aus der Königsklasse mit Ilzer & Co. sowie den Superstars Mbappe, Kevin De Bruyne und Lamine Yamal. Damit präsentiert Sky in Österreich 91 % aller Spiele der UEFA Champions League. Darüber hinaus überträgt Sky 323 Spiele aus der UEFA Europa League und UEFA Conference League – 94% aller Spiele der beiden internationalen Wettbewerbe sind bei Sky zu sehen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria:

Der UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:35 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – FC Dynamo Kiew live auf Sky Sport Austria 2

Lazio Rom – OGC Nizza auf Sky Sport Austria 3

Ferencvaros Budapest – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 4

Real Sociedad – RSC Anderlecht live auf Sky Sport Austria 5

Slavia Prag – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 6

FC Riga – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 7

1. FC Heidenheim – Olimpija Laibach live auf Sky Sport Austria 8

20:50 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

LASK – Djurgarden live auf Sky Sport Austria 2

FC Porto – Manchester United auf Sky Sport Austria 3

Besiktas Istanbul – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 4

PAOK Thessaloniki – Steaua Bukarest live auf Sky Sport Austria 5

Twente Entschede – Fenerbahce Istanbul live auf Sky Sport Austria 6

Glasgow Rangers – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 7

FC Chelsea – KAA Gent live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Julian Baumgartlinger

Beitragsbild: Imago