Mit Leverkusen gegen PSG: Die Champions League HEUTE LIVE auf Sky

Die Jagd nach Europas Krone geht weiter! Am Dienstag tritt Titelverteidiger Paris Saint-Germain bei Bayer Leverkusen an, während Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer auswärts beim FC Kopenhagen gefordert ist. Sky überträgt 17 der 18 Spiele des dritten Spieltags in der Ligaphase live & exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Die Sky Experten Andreas Herzog und Jan Age Fjörtoft am UEFA Champions League Dienstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Dienstag empfängt Bayer Leverkusen den amtierenden Champion Paris Saint-Germain. Die Leverkusener mussten sich bisher mit zwei Remis begnügen – gegen die Pariser soll nun ein voller Erfolg her. Die Mannschaft von Luis Enrique ist jedoch noch ungeschlagen und konnte am vergangenen Spieltag den FC Barcelona bezwingen. Gelingt Kasper Hjulmand und seinem Team die Überraschung? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Heute geht die Reise für Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer nach Dänemark zum FC Kopenhagen. Nach dem Sieg gegen Bilbao am zweiten Spieltag gehören die Borussen zu den Top Acht und möchten diese Position mit drei Punkten festigen. Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Währenddessen begrüßt der FC Arsenal Atlético Madrid in London. Während die Gunners in der Ligaphase noch ungeschlagen sind, konnten die Rojiblancos gegen Eintracht Frankfurt mit einem Torspektakel ihren ersten Saisonsieg in der Königsklasse feiern. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Am frühen Abend empfängt der FC Barcelona Olympiakos Piräus. Die Katalanen wollen nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain direkt wieder punkten. Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Kairat Almaty – FC Pafos und ab 21:00 Uhr die Matches FC Villareal – Manchester City, Newcastle United – Benfica Lissabon, Union Saint-Gilloise – Inter Mailand und PSV Eindhoven – SSC Napoli. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Dienstag empfängt Sky Anchor Martin Konrad die Zuseher:innen gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog und Jan Age Fjörtoft zur UEFA Champions League. Auch am Dienstag versorgt Marko Stankovic die Fans schon mit messerscharfen Analysen.

Die Sky Live-Spiele des 3. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

FC Barcelona – Olympiakos Piräus live auf Sky Sport Austria 3

Kairat Almaty – FC Pafos live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Kopenhagen – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Austria 3

FC Arsenal – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 4

FC Villareal – Manchester City live auf Sky Sport Austria 5

Newcastle United – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 6

Union Saint-Gilloise – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 7

PSV Eindhoven – SSC Napoli live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago